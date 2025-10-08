Un hombre mata a tiros a su yerno, agente de los Mossos, en plena calle en Lérida

Un hombre de 78 años ha matado a su yerno este miércoles por la tarde en Lérida. Según confirman fuentes policiales a ABC, la víctima es un agente de los Mossos d'Esquadra. Según las primeras informaciones, los disparos se han producido en la ... calle Doctora Castells, en el barrio de Cappont, a las 15.24 horas, tras lo que varios testigos han alertado al teléfono de Emergencias 112.

Rápidamente, varias dotaciones del Cuerpo así como tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han desplazado hasta la zona. Allí han localizado el cuerpo sin vida del hombre y también al presunto homicida, que se ha entregado a la Policía, tras ser localizado en el lugar de los hechos. Sobre la víctima, fuentes conocedoras indican a este diario que era un agente destinado en Mollerusa y «muy querido» por sus compañeros. Deja dos hijas, menores de edad.

Ahora la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de las pesquisas de este caso de violencia doméstica.

[EN AMPLIACIÓN]