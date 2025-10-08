Suscribete a
Un hombre mata a tiros a su yerno, agente de los Mossos, en plena calle en Lérida

El suceso se ha producido a las 15.24, en plena calle . El autor, de 78 años, se ha entregado a la Policía

Un cocha patrulla de la Policía catalana en una imagen de archivo
Elena Burés

Barcelona

Un hombre de 78 años ha matado a su yerno este miércoles por la tarde en Lérida. Según confirman fuentes policiales a ABC, la víctima es un agente de los Mossos d'Esquadra. Según las primeras informaciones, los disparos se han producido en la ... calle Doctora Castells, en el barrio de Cappont, a las 15.24 horas, tras lo que varios testigos han alertado al teléfono de Emergencias 112.

