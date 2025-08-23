Una fuerte tromba de agua inunda calles y sótanos en Badalona y Barcelona

La fuerte tromba de agua que pasadas las 20.30 horas de ayer azotó al litoral barcelonés dejó calles inundadas y sótanos anegados en las ciudades barcelonesas de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona e obligó a muchos transeúntes que fueron sorprendidos por las fuertes precipitaciones en la calle a resguardarse en portales y porches.

En el centro histórico de Badalona las calles quedaron convertidas en grandes riadas que hacían imposible la circulación y en algunas calles tuvieron que dirigir la circulación por la inusitada fuerza de la lluvia.

Los Bomberos recibieron una treintena de avisos en el área afectada, la mayoría en Badalona y en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), todos a partir de las 20.00 horas, y por «inundaciones de calles y bajos», aunque no hubo incidentes de importancia, según precisan Bomberos de la Generalitat en su cuenta X.

Protección Civil pidió «mucha prudencia» a la población, especialmente en la movilidad, por las lluvias intensas que descargaron con fuerza en las comarcas del Maresme, Barcelonès y Vallès Occidental (Barcelona). Las fuertes precipitaciones obligaron a activar el Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) en fase de prealerta, informa Ep.

El disposistivo se activó después de que el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) emitiera un aviso de observación de superación del umbral de intensidad de lluvia, que podría superar en diversos puntos de estas comarcas los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Para los próximos días se prevén lluvias y tormentas a partir del domingo por la tarde en Lérida y buena parte del tercio norte del territorio, menos probables en el litoral. Las precipitaciones, que pueden traer tormentas, serán de intensidad débil y localmente moderada, señala el Meteocat.