Colau denuncia malos tratos de Israel tras la interceptación de la Flotilla

Después de 36 días, Ada Colau y otros 20 activistas españoles que zarparon del Puerto de Barcelona pusieron ayer fin a su periplo por el mar Mediterráneo. Tras hacer escala en Barajas, tanto Colau como el concejal de ERC Jordi Coronas, denunciaron, a su llegada ... a la capital catalana, la agresividad y la humillación tras la detención por parte de Israel. «Nos esperaban policías que cometieron actos de violencia contra nosotros. Arrancando prendas de ropa, actos de arbitrariedad contra personas pacíficas», detalló la exalcaldesa.

Según su relato, tras el arresto los trasladaron hasta una prisión de máxima seguridad, donde algunos de los integrantes de la Flotilla no recibieron medicación, pese a padecer enfermedades crónicas. Eso sí, ante esta situación Colau subrayó que «no es nada comparado con lo que pasa el pueblo de Palestina cada día. Lo más importante es parar el genocidio y abrir corredores humanitarios», apuntó, tras celebrar las diferentes movilizaciones tras la interceptación de la Flotilla por parte del Ejército de Israel en aguas internacionales, el pasado 1 de octubre.

Finalmente ayer, 21 de los 49 tripulantes regresaban a España. Para poder hacerlo, ni Colau, ni Coronas firmaron el documento en el que debían admitir que habían intentado entrar de forma ilegal en Israel, según indicaron.

En el caso del republicano, aseguró además que fue un policía quien falseó su firma, minutos antes de tomar el avión. Por su parte, Colau precisó que ella rubricó sólo su deportación, ya que se trataba de dos documentos distintos. Una precisión de ambos después de que la CUP explicase que tanto su presidenta en el Parlament, Pilar Castillejo, y el miembro de la dirección del partido Adrià Plazas se habían negado a firmarlo y por ello seguirían detenidos. Indicaron así en un comunicado que rubricarlo «implicaba asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en el estado sionista de Israel, algo que es del todo incorrecto». Por ello, apuntaron que seguirían «ejerciendo presión internacional» desde la cárcel de Ketziot».

No han sido los únicos en negarse a firmar su deportación. Los tres representantes de Podemos que viajaban a bordo de la Flotilla, compuesta por un total de 44 barcos, tampoco lo han hecho. Se tratan del exdiputado de la formación morada en la Asamblea de Madrid y actual secretario Antirracismo, Serigne Mbayé, y dos dirigentes del partido en Baleares, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez. El motivo, explicaron fuentes de Podemos, suscribir el documento implicaría reconocer una «entrada ilegal» en territorio israelí que no se ha producido. Martínez, además, inició el pasado martes, día en que fueron interceptados, junto a otros ocho activistas de la misión, una huelga de hambre.

En cuanto al recibimiento a los 21 integrantes que sí regresaron a España, decenas de concentrados, tanto en Barajas como en El Prat, portando kufiyas y banderas palestinas. No fue hasta pasadas las nueve de la noche, cuando los tripulantes de la Flotilla hicieron su aparición, procedentes de Tel Aviv en un vuelo directo comercial de la compañía Air Europa, sufragado por el Ministerio de Exteriores español. En la capital fueron recibidos por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García, que informó de que el Gobierno había traído un equipo médico para realizar un primer chequeo a todos los repatriados. «No significa que estén en mal estado de salud, es por si lo requieren», aseguró. Y añadió que «exteriores y el Consulado de España en Tel Aviv están trabajando para traerles de vuelta. Vendrán los próximos días [se refiere a los otros 28 españoles]».

Tras aterrizar en Madrid, Colau y Coronas pusieron rumbo a Barcelona, donde los recibió tanto una delegación de los 'comuns', como de los republicanos. Aguardando su llegada en la Terminal 1 estaban, entre otras figuras destacadas, el propio líder de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general del partido, Elisenda Alamany.