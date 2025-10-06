Suscribete a
Colau denuncia malos tratos de Israel tras la interceptación de la Flotilla

La exalcaldesa de Barcelona y el concejal de ERC Jordi Coronas niegan haber reconoce su entrada Israel. La primera sólo firmó el documento de su deportación

Colau, entre los 21 de la Flotilla que regresan a España este domingo tras reconocer su entrada «ilegal» en Israel

Ada Colau, y Jordi Coronas, a su llegada al aeropuerto de Barcelona, este domingo por la noche
Ada Colau, y Jordi Coronas, a su llegada al aeropuerto de Barcelona, este domingo por la noche ADRIÁN QUIROGA
Elena Burés

Barcelona

Después de 36 días, Ada Colau y otros 20 activistas españoles que zarparon del Puerto de Barcelona pusieron ayer fin a su periplo por el mar Mediterráneo. Tras hacer escala en Barajas, tanto Colau como el concejal de ERC Jordi Coronas, denunciaron, a su llegada ... a la capital catalana, la agresividad y la humillación tras la detención por parte de Israel. «Nos esperaban policías que cometieron actos de violencia contra nosotros. Arrancando prendas de ropa, actos de arbitrariedad contra personas pacíficas», detalló la exalcaldesa.

