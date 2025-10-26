El Ayuntamiento de Gerona patrocina unas fiestas bajo el lema «Canya contra Espanya»

La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano presentará un requerimiento ante el Ayuntamiento de Gerona para que cese el patrocinio de la administración local de las llamadas «fiestas populares» que se celebran en paralelo a la celebración oficial con motivo de Sant Narcís y que ... se promocionan bajo el lema «Canya contra Espanya»

Las fiestas populares comenzaron el pasado viernes con el pregón de la Coordinadora Antimonárquica, y además de conciertos y otras actividades incluyen la actuación de la charanga Rata Barberà.

El Ayuntamiento de Gerona está gobernado por un tripartito independentista presidido por por Lluc Salellas (CUP) con el apoyo de Junts y ERC.