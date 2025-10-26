Suscribete a
El Ayuntamiento de Gerona patrocina unas fiestas bajo el lema «Canya contra Espanya»

El consistorio está liderado por un tripartito independentista con un alcalde de la CUP

El alcalde de Gerona rechaza poner pantallas para ver a España en la final de la Eurocopa: «Habrá cuando haya selecciones catalanas»

Lluc Salellas, alcalde de Gerona, en el centro de la imagen, con camisa blanca
Lluc Salellas, alcalde de Gerona, en el centro de la imagen, con camisa blanca efe

La asociación constitucionalista Impulso Ciudadano presentará un requerimiento ante el Ayuntamiento de Gerona para que cese el patrocinio de la administración local de las llamadas «fiestas populares» que se celebran en paralelo a la celebración oficial con motivo de Sant Narcís y que ... se promocionan bajo el lema «Canya contra Espanya»

