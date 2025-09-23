Suscribete a
El dolor de un torero de Montcada

Serafín Marín, el diestro de Montcada, se recupera en una clínica madrileña del grave percance que sufrió el pasado domingo en la plaza de Las Ventas

Momento de la cogida a Serafín Marín
Momento de la cogida a Serafín Marín plaza1
«Todo se trunca en una décima de segundo». Son las palabras de un torero que se lamenta de todo menos del dolor físico de una cornada de treinta centímetros en su muslo. Serafín Marín, el diestro de Montcada, se recupera en una clínica ... madrileña del grave percance que sufrió el pasado domingo en la plaza de Las Ventas.

