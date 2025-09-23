«Todo se trunca en una décima de segundo». Son las palabras de un torero que se lamenta de todo menos del dolor físico de una cornada de treinta centímetros en su muslo. Serafín Marín, el diestro de Montcada, se recupera en una clínica ... madrileña del grave percance que sufrió el pasado domingo en la plaza de Las Ventas.

Era la primera corrida del catalán en una plaza española en la presente temporada, hace unas semanas toreó en Perú como única oportunidad para mantenerse vivo y relanzar su carrera. Y tuvo en el horizonte la tarde del 21 de septiembre en el coso madrileño. «Llega el día clave para poder salvarte y en una décima de segundo todo se trunca». No le duele la cornada que le asestó el toro de Monteviejo nada más abrirse de capote, no se queja de la paliza que le dio cuando lo lanzó al aire y lo buscó en el suelo. Son los gajes del camino elegido. Su lamento es por la oportunidad perdida, por todo ese tiempo de espera, por las ilusión rota puesta en una fecha que podía cambiar su suerte.

Serafín Marín se ha dejado mucho en la lucha por la libertad para la tauromaquia en su tierra, ha demostrado sobradamente sus cualidades como torero, y ahora que veía una lucecita para volver al lugar que ya ocupó, en la primera embestida el toro Estafador se lo lleva por delante y lo deja gravemente herido. La cornada es lo de menos para Serafín Marín, que pena de rabia. «Me han dicho que contarán conmigo para la temporada próxima en Madrid», ha declarado desde la cama del hospital. Esa es la fuerza que le va a hacer olvidar esa herida de treinta centímetros y está tremenda paliza. Duele la vida.