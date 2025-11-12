Unicaja Banca Privada refuerza su papel como referente financiero en Castilla y León
A través de oficinas en León, Valladolid, Salamanca, Zamora y Soria, ofrece un servicio integral y personalizado basado en la especialización y el impulso tecnológico
La demanda de asesoramiento financiero es cada vez mayor y, por tanto, también de profesionales especializados en banca privada. Un servicio que permite ofrecer a los clientes de mayor patrimonio aquellas estrategias que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos específicos.
Unicaja Banca Privada ... consolida su posición como uno de los principales actores del sector financiero en Castilla y León, gracias a una estrategia centrada en el acompañamiento personalizado a sus clientes de alto patrimonio y en la gestión responsable de sus inversiones. Una labor que lleva a cabo a través de más de una treintena de gestores especializados, localizados en las oficinas de León, Valladolid, Salamanca, Zamora y Soria y que ofrecen un trato humano, prudente y transparente.
De este modo, la entidad apuesta por un ahorro responsable y combina la cercanía de la banca tradicional con un modelo de asesoramiento personalizado y mejorado con las oportunidades que ofrece la tecnología. Todo ello poniendo siempre en el centro las necesidades de cada cliente.
La unificación de la propuesta de valor llevada a cabo por Unicaja en el segmento de clientes de mayor patrimonio se materializa en un servicio más completo, sofisticado y adaptado a las necesidades individuales. Una estrategia que permite, entre otras cuestiones, el lanzamiento de nuevos productos y de herramientas de planificación y asesoramiento.
La nueva identidad de Unicaja Banca Privada refuerza los valores de exclusividad y confianza en los canales de contacto con la entidad. En suma, mayor especialización y una oferta consolidada de asesoramiento financiero, combinadas con mejoras tecnológicas en los canales digitales e implementación de IA y atención remota, para posicionar a Unicaja como banco principal de sus clientes, especialmente de Castilla y León, una de sus regiones de origen.
Activos bajo gestión: 40.000 millones de euros
Precisamente, la nueva planificación estratégica de la entidad pone el foco, a nivel nacional, en la transformación del negocio retail, incidiendo en la potenciación de los segmentos de mayor valor; entre ellos, la Banca Privada y la Banca Personal, que agrupan 40.000 millones en recursos gestionados.
Un montante que la entidad aspira a elevar en los próximos años a través de la oferta de una gama de productos de primer nivel, con arquitectura abierta, y con servicios de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras premium, adaptados a los distintos perfiles de inversión y combinados con mejoras tecnológicas en los canales digitales. Para ello, herramientas como un nuevo 'bróker de valores' o el muro digital permitirán una experiencia online diferenciada e integral con los gestores.
Mejora de la experiencia de cliente
Esta nueva estrategia también permite la mejora de la experiencia de cliente y lo hace mediante la implementación de inteligencia artificial y una atención preferente en los canales remotos, así como soporte especializado en materia financiera, fiscal y societaria.
Entre otras novedades llevadas a cabo, se encuentra también la potenciación de la sociedad gestora del Grupo Unicaja, Unicaja Asset Management. De hecho, esta última alcanzó recientemente acuerdos de colaboración con BlackRock, Allianz Global Investors y Candriam, ampliando el acceso de los clientes a una extensa gama de productos de terceros y a una oferta de inversión completa, de primer nivel y con un compromiso sostenible.
