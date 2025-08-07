Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Netanyahu afirma que Israel quiere tomar Gaza, pero no pretende «gobernar» sobre ella

La subasta de una piedra del Acueducto de Segovia podría suponer comercio ilícito de bienes arqueológicos

Una sanción de la Junta podría confirmarse una vez finalicen las investigaciones

Condenado un profesor por un delito de agresión sexual y otros cuatro de abuso sexual hacia varias alumnas

El acueducto de Segovia
El acueducto de Segovia Ical

ABC

Segovia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras el intento de subasta de una de las piedras del Acueducto de Segovia, la Guardia Civil investiga ya el atrevido suceso como posible comercio ilícito de bienes arqueológicos.

Ante ello, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha informado de que tiene conocimiento de la apertura de diligencias para esclarecer el caso y que se dispone a «colaborar con los órganos judiciales en la forma que estos determinen», recoge Ical.

Una vez finalice la investigación, uno de los escenarios es la posible apertura de un procedimiento sancionador por parte de la administración autonómica, es decir, la imposición de una multa según las normas que rigen este tipo de procedimientos.

Noticia Relacionada

La Delegación Territorial de la Junta ha añadido que en el momento en que Cultura tuvo conocimiento de la subasta de la roca por Internet alertó al Ayuntamiento de la capital como propietario del monumento.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app