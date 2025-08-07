La subasta de una piedra del Acueducto de Segovia podría suponer comercio ilícito de bienes arqueológicos

Tras el intento de subasta de una de las piedras del Acueducto de Segovia, la Guardia Civil investiga ya el atrevido suceso como posible comercio ilícito de bienes arqueológicos.

Ante ello, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Delegación Territorial de la Junta en Segovia ha informado de que tiene conocimiento de la apertura de diligencias para esclarecer el caso y que se dispone a «colaborar con los órganos judiciales en la forma que estos determinen», recoge Ical.

Una vez finalice la investigación, uno de los escenarios es la posible apertura de un procedimiento sancionador por parte de la administración autonómica, es decir, la imposición de una multa según las normas que rigen este tipo de procedimientos.

La Delegación Territorial de la Junta ha añadido que en el momento en que Cultura tuvo conocimiento de la subasta de la roca por Internet alertó al Ayuntamiento de la capital como propietario del monumento.