hubo un tiempo en que conceptos como consenso o centro formaban parte de la cotidianidad política. Como 'outsider', Gan Pampols no entiende que una tragedia como la de Valencia no haya provocado reuniones al más alto nivel entre gobierno y oposición. Es evidente: la implosión ... del centro genera fuerzas centrípetas que desplazan todo hacia los extremos. Así nos va: gobiernos sin presupuestos, gobernanzas improbables y tacticismos ególatras.

El vecino de las barbas peladas es Francia. Macron perdió el centro y el país dejó de ser una prioridad porque el diálogo, convertido en un ejercicio de sordos, es imposible entre extremos que actúan como si cada uno tuviera mayoría parlamentaria sin tenerla. El ruido de la calle impide que nadie escuche a nadie. La República ha entrado en una crisis, parecida a los viejos edificios de las grandes ciudades: demasiado histórica para ser derribada, demasiado costosa para ser preservada.

La muerte es un test implacable. Francia y España, han vivido esta semana la despedida de dos figuras que nos dejan en evidencia: Robert Badinter, pionero de los derechos sociales, maltratado por sus correligionarios; y Fernández Vara, reconocido como artífice de la moderación y el diálogo por quienes nunca los pusieron en práctica, en un extravagante ejercicio de lágrimas de cocodrilo. Los han elogiado por virtudes que no ejercen quienes se las reconocen de cuerpo presente. Que los partidos hayan convertido el centro, de ser un espacio de encuentro, en una diana, es un negocio fatal para los ciudadanos en su condición de contribuyentes: paraliza, exacerba, distrae y descoyunta. Crea problemas artificiales para ocultar los reales. Emergen soluciones artificiosas a problemas ficticios. Lo urgente ahoga lo importante.

Nuestra región será de las primeras en acudir a las urnas. Conviene no olvidar la necesidad de recuperar posiciones ponderadas y devolver sentido al diálogo, antes y después. La mera posibilidad de repetir elecciones por un resultado atomizado debería hacernos reflexionar. Se gobierna para ofrecer soluciones, no para fomentar exclusiones. Francia es una advertencia severa: conviene tomar nota de los peligros del extremismo descentrado.