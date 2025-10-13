Suscribete a
El OTERO

El centro en la diana

El vecino de las barbas peladas es Francia. Macron perdió el centro y el país dejó de ser una prioridad

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo
Ignacio Fernández

hubo un tiempo en que conceptos como consenso o centro formaban parte de la cotidianidad política. Como 'outsider', Gan Pampols no entiende que una tragedia como la de Valencia no haya provocado reuniones al más alto nivel entre gobierno y oposición. Es evidente: la implosión ... del centro genera fuerzas centrípetas que desplazan todo hacia los extremos. Así nos va: gobiernos sin presupuestos, gobernanzas improbables y tacticismos ególatras.

