Un hombre y una mujer, investigados por sacarle 10.000 euros a un anciano de una comarca de León

La Guardia Civil investiga a dos presuntos estafadores: un hombre de 40 años y a una mujer de 42 de la comarca de la Ribera del Órbigo (León). Ambos habrían sonsacado 10.000 euros a un anciano valiéndose de la confianza y el cariño que este les otorgaba.

La investigación se inició a principios de este mes de septiembre. El asunto se revisó cuando un familiar del nonagenario interpuso denuncia al notar que se habían sacado grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo. Le alarmó que esto se hubiese hecho sin su conocimiento ni autorización, ya que es la persona encargada de asistir al varón, pues este tiene un «delicado estado de salud», indica la nota de la Benemérita.

Estas dos personas se habían ganado la confianza y el cariño del nonagenario. Una vez hecho esto, se las ingeniaron para acceder «a la aplicación del banco de la víctima desde su propio teléfono». Desde la cuenta bancaria disponía extracciones bancarias de dinero, que el compañero sentimental de la sospechosa sacaba con posterioridad del cajero automático mediante un código, obtenido en la aplicación de la entidad bancaria. También la habrían acompañado en alguna ocasión para sacar dinero en efectivo de un cajero.

Gracias a la actuación de la Guardia Civil de Carrizo de la Ribera se ha podido evitar la retirada de otros 10.000 euros de la sucursal bancaria, algo que habría ahondado la situación de desvalimiento y desamparo del anciano, señalan desde la misma.

Todo se ha remitido al Tribunal de Instancia e Instrucción de Astorga para continuar con el procedimiento judicial.

En este sentido, la Guardia Civil lleva a cabo campañas de información para evitar las estafas de todo tipo entre la población mayor de 65 años, ya que normalmente no están tan familiarizadas con las nuevas tecnologías y son más vulnerables ante esta clase de engaños.