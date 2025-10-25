Cermi celebra 25 años de «compromiso con una Castilla y León más inclusiva y diversa»

El Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL) celebró este sábado su 25 aniversario con un encuentro en Valladolid en el que se dieron cita personas con discapacidad y representantes de entidades del movimiento asociativo.

En ... el acto participó el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que destacó que Cermi puede celebrar el éxito de haberse convertido en una entidad que representa y defiende en Castilla y León los intereses de las personas discapacitadas.

Por su parte, el presidente de la entidad, Francisco Sardón, destacó que este aniversario «es una oportunidad para mirar atrás con orgullo y al futuro con esperanza, reafirmando nuestro compromiso con una Castilla y León más inclusiva y diversa, en la que todas las personas puedan vivir y convivir en igualdad».

