Burgos y Palencia, las que más crecen en inversión gracias a los hospitales

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registró ayer en las Cortes de Castilla y León el proyecto de ley de Presupuestos para 2026. Lo hizo el último día que marca el Estatuto -el 15 de octubre ... es la fecha tope- y al filo de la una y media de la tarde, cuando cierra el registro. Antes, presentó a los medios de comunicación las grandes cifras de los 21 tomos que recogen ingresos, gastos e inversiones para el próximo ejercicio. Son, estas últimas, las que habitualmente concentran toda la atención porque incluyen aquellos proyectos que, nuevos o viejos, se pondrán en marcha, o al menos eso es lo que dice el papel. Y de ellos se extrae que dos provincias, Palencia y Burgos, tienen el mayor crecimiento en inversión provincializada, con un 69,85 y un 65,08 por ciento, respectivamente, impulsadas por la construcción de sendos hospitales. En la primera, el Río Carrión se lleva 48,7 millones de euros de los 151 previstos para toda la provincia. En la segunda, es el centro hospitalario de Aranda de Duero el que absorbe 39,5 millones de los 176 que se destinan en este capítulo al conjunto de Burgos. De hecho, de los 239,35 millones de euros en inversiones de la Consejería de Sanidad, 168,17 se dedicarán a los hospitales. En esta partida se incluye también el plan director del Clínico de Salamanca (16,68 millones); los 2,72 para el General Yagüe de Soria, o los 2,97 para las obras eternas del Clínico de Valladolid.

Precisamente, esta provincia es la que tiene un menor aumento de inversión, con un 16,71 por ciento y un total de 160 millones, cifra que, en todo caso la coloca en tercer lugar en términos absolutos. Es León, con 285 millones previstos en inversiones -un 24,98% más-, la que está a la cabeza (recibe uno de cada cinco euros del total), seguida por Burgos y Palencia. En quinto lugar se sitúa Salamanca, con 153 millones y un incremento del 35,08 por ciento; Zamora, con 107 (+30,74); Soria, con 103 (+16,99); Ávila, con 103 (+42,24), y Segovia, con 103 millones de inversión y una subida del 33,89 por ciento.

Carriedo tuvo tiempo, antes de salir raudo y veloz hacia el Parlamento autonómico, para explicar el por qué en esta ocasión el proyecto de presupuestos no iba 'unido' de la llamada ley de acompañamiento o de medidas fiscales. «Evitamos los riesgos para el acuerdo», aseguró, ya que «hay grupos contrarios a la bajada de impuestos». Y es que, reconoció, el diálogo con los fuerzas parlamentarias para lograr una mayoría suficiente que permita sacar adelante las cuentas «es difícil» pese a que «haríamos un buen servicio a Castilla y León si el Gobierno que llegue tras las elecciones se encuentra ya con un presupuesto». Así que, insistió, lo de poner sobre el papel nuevas medidas fiscales, para otra ocasión porque, además, no vaya a ocurrir que durante el debate parlamentario lo que iba a ser una bajada de impuestos «se revierta» y se convierta en subida. Y en eso ya tiene experiencia la Junta cuando en 2022, un error del PP (que gobernaba en coalición con Vox) durante la votación en el pleno hizo que se aprobase la propuesta fiscal del PSOE. Aún así, el consejero mantuvo que desde que preside la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «se han bajado los impuestos 34 veces», así que el ejercicio de 2026 sería el de «la consolidación fiscal».

Sobre las críticas que han llegado ya de los grupos de la oposición por el proyecto de presupuestos, señaló que «las asumimos», aunque les reprochó que «fueron ellos los que nos lo pidieron» para poder negociarlo después antes de su debate en el hemiciclo. De momento, el primer paso es la aprobación del techo de gasto que, en principio, debería ir al pleno la próxima semana. Si se rechaza, el consejero ya anunció que «iremos al registro a presentar otro». Cree, además, que «el tiempo de legislatura que queda es suficiente» para aprobar las cuentas si bien, matizó, «no depende solo de nosotros».

De momento, lo que sí corre de su cuenta son las grandes cifras en las que tras los incendios del pasado verano cobran especial protagonismo las cantidades destinadas a la prevención y la extinción. Así, la Consejería de Medio Ambiente, la empresa pública Somacyl y la Fundación Patrimonio Natural contemplarían el próximo año un total de 133,3 millones de euros para diferentes acciones con este destino, una cifra que supone uno de cada tres euros del presupuesto de este departamento. Los gastos de personal para este fin se ven incrementados un 54,9%, mientras que los medios aéreos y unidades helitransportadas, con 27 millones, suben un 22,50 por ciento. En esta misma Consejería, se destinan 123 millones de euros en la promoción de viviendas públicas, con unos 75 millones para mejorar la oferta de alquiler y 48 para la venta a futuros propietarios.