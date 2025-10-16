Suscribete a
Burgos y Palencia, las que más crecen en inversión gracias a los hospitales

Carriedo lleva a las Cortes las cuentas sin ley de medidas fiscales para «evitar riesgos» con la oposición

Anuncia que presentará otro techo de gasto si se rechaza el ya registrado

Mañueco presenta unos presupuestos «expansivos» para elevar a Castilla y León «a la tercera posición»

Fernández Carriedo y parte de su equipo registraron ayer en las Cortes el proyecto de presupuestos
Fernández Carriedo y parte de su equipo registraron ayer en las Cortes el proyecto de presupuestos
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registró ayer en las Cortes de Castilla y León el proyecto de ley de Presupuestos para 2026. Lo hizo el último día que marca el Estatuto -el 15 de octubre ... es la fecha tope- y al filo de la una y media de la tarde, cuando cierra el registro. Antes, presentó a los medios de comunicación las grandes cifras de los 21 tomos que recogen ingresos, gastos e inversiones para el próximo ejercicio. Son, estas últimas, las que habitualmente concentran toda la atención porque incluyen aquellos proyectos que, nuevos o viejos, se pondrán en marcha, o al menos eso es lo que dice el papel. Y de ellos se extrae que dos provincias, Palencia y Burgos, tienen el mayor crecimiento en inversión provincializada, con un 69,85 y un 65,08 por ciento, respectivamente, impulsadas por la construcción de sendos hospitales. En la primera, el Río Carrión se lleva 48,7 millones de euros de los 151 previstos para toda la provincia. En la segunda, es el centro hospitalario de Aranda de Duero el que absorbe 39,5 millones de los 176 que se destinan en este capítulo al conjunto de Burgos. De hecho, de los 239,35 millones de euros en inversiones de la Consejería de Sanidad, 168,17 se dedicarán a los hospitales. En esta partida se incluye también el plan director del Clínico de Salamanca (16,68 millones); los 2,72 para el General Yagüe de Soria, o los 2,97 para las obras eternas del Clínico de Valladolid.

