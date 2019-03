El vicepresidente de Castilla y León anima a Igea a llevar a los tribunales la «chapuza» de Ciudadanos «Lo que hemos vivido, no lo hemos acabado de vivir todavía, es una de las cosas más sucias que he visto yo en política», ha lamentado De Santiago-Juárez

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha invitado este martes al candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a acudir inmediatamente a los juzgados a denunciar la «chapuza» tras la diferencia de votos que se constató en el proceso de primarias de la formación naranja en la Comunidad Autónoma convencido de que puede haber delitos tipificados en el Código Penal.

De este modo se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta en declaraciones en los pasillos de las Cortes donde se celebra precisamente el pleno en el que se procederá a la elección del nuevo presidente del Parlamento regional tras la dimisión el jueves 21 de febrero de Silvia Clemente que el lunes día 25 anunció su intención de concurrir al proceso de primarias de Ciudadanos como independiente.

«Lo que hemos vivido, no lo hemos acabado de vivir todavía, es una de las cosas más sucias que he visto yo en política», ha lamentado De Santiago-Juárez quien se ha preguntado en varias ocasiones qué no será capaz de hacer la formación liberal con sus vecinos, en referencia a los ciudadanos, tras haber «engañado» a sus hermanos, en alusión a los afiliados que participaron en el proceso de primarias que concluyó con la revocación de la elección de Clemente a la que se contabilizaron en su favor 82 votos nulos, informa Ep.

«Enorme dignidad»

De Santiago-Juárez ha destacado la «enorme dignidad» de Francisco Igea, al que ha animado a acudir a los juzgados para «completar el círculo», y ha abogado por la «dimisión» del portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, y de la portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, tras haber apoyado públicamente a Clemente mientras «daban la espalda» a Igea.

«Deberían dimitir inmediatamente», ha considerado el vicepresidente de la Junta quien, preguntado sobre el futuro político de la expresidenta de las Cortes, ha recordado que el proyecto de Clemente «siempre ha sido Silvia». «Ya está, no tengo nada más que decir», ha zanjado De Santiago-Juárez que ha apelado a anteriores declaraciones en las que afirmó que Clemente se había equivocado ya que «hay otra forma de hacer las cosas».

«Lo que más preocupa es lo que está dispuesto a hacer Ciudadanos», ha continuado De Santiago-Juárez quien ha augurado que lo vivido en las primarias internas de la formación liberal será «castigado» por los electores de Castilla y León porque «no se puede olvidar lo que ha pasado», en referencia al apoyo expreso del «aparato» de Madrid a la candidatura finalmente revocada de Clemente. «Es que lo que hemos visto es muy grave», ha concluido De Santiago-Juárez.