Treinta años sin las niñas de Aguilar

Era jueves pero ese día no había habido clase. Manuela Torres y Virginia Guerrero, de 13 y 14 años, se encontraban en Aguilar de Campoo, donde ambas residían. Antes de salir dijeron en casa que tenían una fiesta de cumpleaños pero aprovecharon el ... día festivo para coger un tren y hacer una escapada a la discoteca a Reinosa (a 30 kilómetros). A la hora de regresar decidieron hacer autostop. Un coche blanco paró frente a ellas, se subieron y su rastro se esfumó. En unos días se cumplen 30 años desde que aquel 23 de abril de 1992 las niñas desaparecieran. Unos meses después un monstruo asesinaba a menos de 200 kilómetros de allí a la pequeña Olga Sangrador y en Alcàsser tres jóvenes se metían también en un coche que nunca las llevó a casa. Con el corazón en un puño, España vivió en vilo ese negro inicio de los noventa. Tres décadas después, el destino de las adolescentes palentinas sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas que encierra más misterios.

El inicio de la investigación fue frenético. La Guardia Civil se volcaba en una búsqueda que le llevó de punta a punta del país. Un sinfín de llamadas saltaban en su centralita de personas que aseguraban haber visto a las niñas y, allí donde se producían, los agentes se desplazaban para verificarlo, pero nunca dieron con ellas. Incluso la Interpol se sumó al seguimiento de esas pesquisas que condujeron también hasta Francia. Se rastrearon montes, bosques, pantanos y coches blancos, pero poco a poco las alertas cesaron y las indagaciones «se enfriaron»Desde entonces han reclamado al juzgado mas de una decena de nuevas diligencias, pero sin éxito. Las actuaciones «pararon», dicen, pero su recuerdo seguía vivo.

Varios hallazgos sospechosos desde entonces despertaban las alarmas y revivían el caso. Dos años después de la desaparición se hallaron en el pantano de Requejada dos cráneos , pero se descartó que fueran de ellas. Lo mismo ocurrió en octubre de 2017, en la orilla del embalse del Ebro aparecía una mandíbula humana, cuyo primer análisis revelaba que se correspondía con el de una adolescente pero tras cotejarse los datos no se hallaron coincidencias con el ADN de Virginia o Manuela. La esperanza de saber el destino de las niñas volvía a desvanecerse. Entre medias también una alerta remitió a una casa de okupas en la que una chica se parecía a una de las desaparecida, pero nada. Hasta que el caso dio un giro.

Un reportaje en un programa de televisión en febrero de 2021 sobre la desaparición de las niñas palentinas sacaba a la luz un nueva pista. Una mujer comunicaba haber sido víctima a finales de 1991 de un intento de rapto en la misma zona y en un coche similar -un Seat 127- al que se cree que subieron las niñas. Aseguraba que ella y una amiga esperaban un taxi y un joven se ofreció a llevarlas y accedieron -el autostop habitual entonces, antes de que éste y otros dramáticos casos se grabaran en la memoria colectiva-. Así, las jóvenes se subieron a ese enigmático vehículo y cuando éste se desvió del camino que debía seguir forcejearon y consiguieron bajarse y huir. No lo habían contando entonces. Adolescentes también, compartían con Virginia y Manuela la circunstancia de que no habían dicho en casa a dónde iban de manera que guardaron silencio, pero 29 años después esa mujer descubrió que la traumática vivencia que no había borrado de su memoria -y a cuyo supuesto autor incluso ha señalado- tenía paralelismos con el de las desaparecidas de Aguilar. Así lo entendió también el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga que reabría el caso el junio pasado .

Desde entonces se han sucedido testificales e inspeccionado más siete mil coches, sin que se haya dado con una clave certera que conduzca a la resolución del caso. A principios de marzo se levantaba el secreto de sumario y las partes tenían acceso a estas nuevas pruebas. Ahora reclaman que se insista en esta línea de investigación, ya que entienden que las indagaciones han sido «insuficientes», señala la letrada de las familias, Carmen Balfagón.

Técnicas actuales

Por ello, ha solicitado al juzgado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de testigos con las que dirimir «contradicciones» en la investigación y la realización de acciones en el entorno que contrarresten el déficit técnico de los noventa -cuando por no haber no había si quiera casi imágenes de ellas como referencia-. Es el caso de una laguna en la que entienden que con las posibilidades actuales se podrían ahondar con mayor concreción de lo que se pudo lograr entonces, cuando fue peinada por especialistas de actividades subacuáticas, sin que se certificara «cien por cien» la ausencia de una rastro de las adolescentes. «Hoy en día se ha drenado el Guadalquivir» y esperan que se haga lo mismo en este espacio.

Desde la Asociación Clara Campoamor, que ejerce también la acusación particular, se han adherido a estas diligencias solicitadas y que aguardan aún una respuesta del juzgado con el ánimo de tratar de dar con las dos adolescentes. Hoy su edad sería de 43 y 44. Han pasado ya el doble de años de los que tenían aquella tarde en la que su inocencia interrumpida no podía imaginar que no volverían a sus casas, donde siempre las esperarán.