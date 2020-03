Tres fallecidos por coronavirus en Castilla y León y 169 casos confirmados en las nueve provincias

ABC VALLADOLID Actualizado: 13/03/2020 13:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, ha anunciado un segundo y tercer fallecido en Castilla y León. En la localidad de Miranda de Ebro, el foco principal del Covid-19 en la Comunidad, ha perdido la vida un hombre de 77 años. En Segovia, han anunciado la muerte de una mujer de 98 años. Estos dos casos se suman al registrado este jueves en Salamanca, donde falleció por el coronavirus un hombre de 81 años.

Casado también ha precisado que ya hay confirmados 169 positivos en Castilla y León por Covid-19, lo que supone que se han sumado 77 nuevos casos desde la jornada de ayer.

En Burgos hay 29 casos más, hasta 90, con 37 en Miranda de Ebro, y una veintena más en la capital; en Salamanca ya son once los positivos, cinco más; en Segovia quince, seis más; en Valladolid once, siete más; con cinco casos en Zamora, tres más. También ha detallado que hayTres casos nuevos en la provincia de Ávila, uno en Palencia y otro en Soria. En estas tres provincias no se habían registrado casos hasta ahora. La consejera ha explicado que hay 172 casos en investigación y hay ocho personas en la UCI, cinco en el hospital de Burgos.