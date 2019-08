Puente muestra a Albert Rivera desnudo en Twitter para contraatacar a Igea El alcalde de Valladolid ha publicado un cartel electoral de 2006 acompañado de las palabras «es una mina este hombre»

La «lucha» en redes sociales del alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), y del vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), continúa y es que el primer edil ha contestado a Igea con otro nuevo mensaje público en Twitter.

Esta vez ha señalado que «es una mina este hombre» refiriéndose al tweet de ayer jueves de Igea en el que decía «tengo un oficio serio y no me paso el día discutiendo con un señor que se hace selfies en paños menores». Puente ha acompañado sus palabras con un cartel de 2006 en el que Albert Rivera, actual presidente de Ciudadanos, aparece desnudo para presentar su candidatura al partido del que también forma parte Igea.

- Twitter

Este episodio se suma a la «tormentosa» relación entre el vicepresidente y portavoz de la Junta y el alcalde de Valladolid. El pasado miércoles fue este último el que acusó al primero de ser «un lastre para la Comunidad». Una apreciación que tardó muy poco en ser respondida por el dirigente de Ciudadanos quien, a través de su cuenta de twitter, afirmó que «le echaba de menos» al referirse al primer edil vallisoletano.

Así que el pasado miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta comenzó por lanzar una primera «andanada» a Puente, aunque sin nombrarlo, al señalar que «los portavoces del PSOE no se caracterizan por el decoro en sus declaraciones». Posteriormente y ya a preguntas de los periodistas sobre las «lindezas» que uno y otro se dedican, apuntó que «estoy encantado porque da alegría a las redes», en referencia a Óscar Puente. No quiso entrar, sin embargo, a valorar que le haya calificado de «lastre y se limitó a señalar que «tengo un oficio serio y no me paso el día discutiendo con un señor que se hace selfies en paños menores».

- Twitter

Se refería así a un tuit de Óscar Puente el pasado 19 de agosto en el que aparecía en un selfie con el campeón del mundo de los pesos pesados Anthony Joshua.