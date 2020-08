Naturaleza, Covid y periodismo centran un «valiente» Hay Festival Segovia acoge a partir del 7 de septiembre el certamen literario, de las artes y el pensamiento con aforos reducidos y más espacios al aire libre

La celebración de la naturaleza, el Covid y qué quedará de Europa tras la pandemia, y el periodismo profesional y ético frente a la desinformación son los tres ejes que vertebrarán la edición más «valiente» del Hay Festival, el certamen literario, de las artes y el pensamiento que un año más, y pese a las difíciles circunstancias, acogerá Segovia a partir del 7 de septiembre.

Fue la perseverancia de la gestora cultural Sheila Cremaschi la que permitió llevar el festival hace ya 14 años a la ciudad del Acueducto, y esa misma constancia y nato optimismo le han hecho no dudar de que esta edición debía celebrarse pese a la pandemia. Quiere mostrar al mundo una Segovia «segura» y que esta edición se recuerde como un certamen osado, que «sabiendo de la vulnerabilidad» que nos rodea, «no bajó las manos».

La pandemia ha condicionado la asistencia: «Vamos a hacer un festival europeo continental»

Almudena Grandes, Carmen Riera, Julia Navarro, Elvira Lindo, Pablo D’Ors, Sergio del Molino, Éric Vuillard, Manuel Vilas, Rosa Montero, Jean Paul Dubois, Carmen Posadas e Irene Vallejo son sólo algunos de los nombres que intervendrán en esta edición «rara», condicionada por los protocolos y medidas de seguridad.

La Biblioteca Pública de la ciudad, La Alhóndiga y el Teatro Juan Bravo serán las tres sedes cerradas que albergarán los actos, con «nueve metros cuadrados por cada persona que venga», lo que supondrá utilizar un tercio de la capacidad de los asistentes de anteriores ediciones, aunque se ha hecho un esfuerzo para mantener el número de propuestas. «La pandemia nos ha obligado a cambiar el formato. En el Hay siempre había lugar para uno más y este año no se va a poder acceder sin entrada, sea quien sea. Nuestro festival era un lugar de encuentros donde el autor se sentaba en una plaza y hablaba con cincuenta personas; ahora será un encuentro, pero a metro y medio de distancia», apunta Cremaschi.

Entre otras medidas para evitar riesgos, la organización ha prescindido de lugares tan emblemáticos como las plazas de San Martín y San Lorenzo, incorporando en su lugar otros emplazamientos al aire libre como los jardines de Los Zuloaga. Además, la mayoría de los espacios dispondrán de una capacidad máxima de 50 personas.

También el Covid ha condicionado la asistencia de ponentes. Prácticamente «vamos a hacer un festival europeo continental», explica Cremaschi, recordando las actuales prohibiciones para viajar desde Estados Unidos o México. De hecho, a pocos días de que comience, aún no ha podido confirmar la presencia de alguno de los ponentes, como el escritor y guionista de cine mexicano Guillermo Arriaga («Amores Perros», «21 gramos»), Premio Alfaguara 2020, que de no ser posible intervendría de forma virtual.

Apuesta online

Y es que este año, forzado por las circunstancias, el Hay reforzará su apuesta online con dos canales «streaming», uno en español y otro en inglés, para una mayor difusión de los eventos: «Más del 60 por ciento del programa va a ser a través de streaming». Pero la pandemia no sólo ha condicionado la estructura del festival, también estará presente en sus contenidos, y será una conversación centrada en el virus la que inaugure las intervenciones. Correrá a cargo del doctor en Genética y Biología Molecular Miguel Pita, y será conducida por el redactor jefe de Cultura de ABC, Jesús García Calero.

Ganan peso en esta edición, por otra parte, las artes visuales, con varias exposiciones potentes, entre ellas dos de fotografía, una centrada en la naturaleza y los océanos, del conservacionista Hussain Aga Khan, que se podrá ver en el Museo Zuloaga, y otra en La Alhóndiga del referente en el fotoperiodismo español César Lucas, que también protagonizará uno de los encuentros. A ellas se sumarán la muestra del colombiano Alberto Baray y otra de la artista multidisciplinar Ana de Alvear, creada para la capilla del Esteban Vicente. Una apuesta por el arte, recuerda Cremaschi, que va en línea con los pilares fundacionales de este festival que vio la luz hace más de 30 años en Gales. Destaca también la directora la intervención que albergará la Plaza Mayor, donde se colocará un muro con más de 10.000 ladrillos extraíbles, en los que se plasmarán textos de pensadores, escritores y artistas que refuerzan la idea de Europa.

La celebración del Hay Festival tendrá lugar un mes antes de que la organización reciba el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, concedido ex aequo junto a la Feria del Libro de Guadalajara. Un reconocimiento que, según Cremaschi, llega «en el mejor momento» por «el golpe de energía» que ha supuesto en un momento «triste y sensible», y porque «le ha dado al certamen una visibilidad mundial que, con humildad, no teníamos». Prestigio que no le vendrá nada mal de aquí en adelante para buscar el respaldo de patrocinadores, ya que a pesar de que este año cuenta con mayor apoyo por parte de la Junta de Castilla y León, también son más los gastos debido a las medidas de seguridad y desinfección, y menos los ingresos por la reducción de entradas.