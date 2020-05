Covid-19, «sueño» y pesadilla La zona básica de salud de Sedano (Burgos) no ha registrado contagios ni fallecidos en sus 45 pueblos En el otro extremo, El Real Sitio (Segovia), a la cabeza en la negra estadística

Como una pesadilla o un sueño impensable del que aún no creen haber despertado. Son las dos sensaciones, totalmente opuestas, que describen la situación y percepciones en las zonas básicas de salud del Real Sitio de San Ildefonso-La Granja (Segovia) y Sedano(Burgos). La cruz y la cara en esta crisis sanitaria del coronavirus. Y es que si bien el Covid-19 no ha distinguido a la hora de colarse en sus víctimas entre clases sociales, edades, sexo y ha recorrido España de norte a sur y de este a oeste atacando a ciudades y pueblos... sí parece que hay territorios que han logrado levantar una barrera más fuerte para hacer frente al invisible y letal enemigo. Mientras que en otros entró, se atrincheró y aún luchan con denuedo para intentar expulsar de sus filas al «infiltrado».

Tras más de dos meses de estado de alarma en España y lucha sin cuartel contra la pandemia mundial, hay no sólo pueblos, sino zonas sanitarias completas que sólo conocen al Covid-19 de lejos y por lo que han visto en los medios. «¡Y que siga así!», exclama con satisfacción y deseo Igor Herrán, el alcalde de Valle de Sedano, cabecera de toda una zona básica en la que en sus cinco municipios y 45 pueblos cruzan los dedos para que el coronavirus siga sin ser uno de los visitantes que arribe a este turístico valle del norte de Burgos.

Cero fallecidos, cero infectados. Es el balance de la zona de Sedano tras más de dos meses, que les permitió entrar en la fase 1 de la desescalada hace ya casi una semana. Eso sí, con pies de plomo y cautela. «El miedo está ahí», reconoce el regidor, a la vez que tiene claro que «¡hay que avanzar!». Valora que ser un territorio pequeño permite probar si la estrategia de desconfinamiento funciona y cree que también ese reducido número de habitantes y dispersión —poco más de 430 cartillas sanitarias, aunque casi 900 empadronados entre los 45 pueblos— puede haber jugado a su favor. «No sé si ha sido suerte o no», apunta Igor Herrán, quien recuerda que pese a ser pocos en la zona de salud, ha habido trasiego de los propios sanitarios que no residen allí, los vendedores ambulantes y algunos de sus habitantes, como él mismo, que trabajan fuera.

Reparto de mascarillas y guantes a todos los vecinos, desinfección de los espacios más transitados como consultorio, tiendas, contenedores... han marco el día a día, con la solidaridad entre pueblos como norma y también con los mayores, a los que se han ocupado de llevar la compra y las medicinas «para que salieran lo menos posible de casa»

Y haber pasado de fase no significa que hayan relajado las medidas. Lo mejor, que ahora los vecinos —muchos de ellos mayores— pueden verse. No poder relacionarse con otros es lo que más ha costado, aunque han cumplido con el confinamiento pese a saber que el virus no había entrado en el valle.

«El riesgo va a estar ahí siempre», asume. Ahora, el objetivo es seguir avanzando, «recuperar la actividad, pero a ritmo paulatino». «El mayor quebradero de cabeza», reconoce, es la llegada de gente cuando puedan acudir a las segundas residencias de esta turística zona. «Que venga gente, pero poco a poco», afirma.

Combinación de factores

Muy alejado, geográfica y epidemiológicamente, del Real Sitio de San Ildefonso, donde el virus llegado de Wuhan ha escrito ya una de las páginas más negras del municipio. El tono más oscuro, el que indica una mayor proporción de afectados y fallecidos en función del número de tarjetas sanitarias, señala en el mapa de la Junta de Castilla yLeón a La Granja y Valsaín, sus núcleos urbanos. Más de 450 enfermos entre sus 5.300 habitantes que suponen un 8,56 por ciento de las cartillas. Es la cifra más alta y sitúan a este municipio segoviano a la cabeza del negro ránking en la Comunidad.

En las faldas de la sierra de Guadarrama, frontera natural con la Comunidad de Madrid con la que el flujo de personas es constante, turístico —febrero fue un buen mes en visitas y el fin de semana de marzo en el que entró en vigor el estado de alarma en «las calle parecía julio» de gente que había—, una multinacional a la que acuden trabajadores de distintos puntos del planeta, dos grandes residencias de ancianos con internos «de toda España» a los que visitan sus familiares... El Real Sitio ha combinado todos los ingredientes del cocktail más explosivo para favorecer la expansión de la metralla infecciosa.

Poco a poco, ven la luz al final de un túnel del que aún no saben cuánto les queda por recorrer y por el que avanzan sin querer correr demasiado. «¿Prisas? Cuando se habla de salud, ninguna», subraya su alcalde, Samuel Alonso, tras unas semanas en las que la tristeza, el dolor y la solidaridad han marcado el día a día en el Real Sitio, así como la continua desinfección de calles, zonas más concurridas, fábricas, residencias, reparto de comida a los mayores e incluso traslados en la ambulancia del grupo de Protección Civil al hospital.

Las tres primeras semanas del estado de alarma fueron «las más duras», con contagios que «crecían todos los días de manera muy importante» y eso «nos marcó seriamente», recuerda. Después de cerca de 25 días dramáticos, una «cierta estabilidad» y ahora un descenso, que les hace ser «optimistas», pero siempre con una llamada a la «prudencia» y «ser responsables». Imposible olvidar que 47 vecinos se han dejado la vida en la lucha contra el Covid-19. «Que no por dar un paso adelante, demos luego cinco atrás», incide el alcalde, consciente de que el futuro que tienen por delante en un municipio en el que la hostelería, el turismo y el ocio tienen un gran peso no será fácil. Ya diseñan planes y piden «discriminación positiva» en el reparto de ayudas como uno de los puntos más golpeados por esta pandemia.