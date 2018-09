Cultura El cine europeo más social acapara la sección oficial de la Seminci Entre las elegidas, lo último de Von Trotta, Paolo Virzì y el director de «Gomorra», Mateo Garrone

H. DÍAZ

No estarán los hermanos Dardenne, ni Robert Guédiguian, ni tampoco Deepa Metha o Goran Paskaljevic -el cineasta más laureado del festival-, pero la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valaldolid sí contará con algunos de los cineastas que han pasado estas últimas ediciones y que incluso han resultado premiados, como la alemana Margarehte von Trotta o el italiano Paolo Virzì.

Este último, ganador de la Espiga de Oro el año pasado por la película «Locas de alegría» (premio también del Público y a la Mejor Actriz), presentará su último trabajo, la comedia «Notti Magiche» (Noche mágica), mientras que la citada realizadora alemana, que se alzó con la Espiga de Plata en 2012 por «Hanna Arendt», exhibirá fuera de concurso el documental «Searching for Ingmar Bergman», una coproducción entre Alemania y Francia.

No serán los únicos realizadores reunidos que han pasado ya por el veterano festival vallisoletano. En su sección oficial también estarán los últimos trabajos del canadiense Denys Arcand («La Chute de l’empire américan»), del que se han proyectado varios documentales; Pablo Trapero -el ganador del Goya en 2016 por El Clan» mostrará «La Quietud»-, y el argentino Gastón Duprat (Espiga de Plata el año pasado por «El Ciudadano ilustre»), que presentará «Mi obra maestra», con Raúl Arévalo, una película que se pudo ver fuera de concurso en el Festival de Venecia.

A estos realizadores se sumarán otros de amplia trayectoria que se asoman por primera vez a la pantalla de la Seminci como Matteo Garrone, ganador de un Globo de Oro en 2019 por «Gomorra», que vuelve a inspirarse en hechos reales para dirigir la coproducción italo-francesa «Dogma»; el noruego Erik Poppe, que presentará «Utoya 22de julio», o Miguel Ángel Vivas, de quien se proyectará en la inauguración el ya anunciado film «Tu hijo» con José Coronado.

Además, la Sección Oficial ofrecerá en competición tres óperas primas. Se trata de «Djon África» (Portugal/Brasil/Cabo Verde), primer largo de ficción de los documentalistas João Miller Guerra y Filipa Reis; «Den Skyldige» («The Guilty», Dinamarca), del debutante Gustav Möller, y la ya anunciada «Jaulas» (España), de Nicolás Pacheco, según informaron ayer fuentes del festival en un comunicado.

Como segundas películas, la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha seleccionado el largometraje de Yeo Siew Hua, «A Land Imagine», un film a caballo entre el cine negro y el drama recientemente premiado en Locarno; «Ága», del búlgaro Miko Lazarov, que ganó el premio a la Mejor Película del Festival de Sarajevo; «Gräns», de Ali Abbasi; «La mujer de la montaña», de Benedikt Erlingsson; «The Miseducation Of Cameron Post», de Desiree Akhavan, y «The Reports On Sarah And Saleem», de Muayad Alayan.

En total, exhibirá 19 largometrajes, películas arriesgaas, la mayoría de marcado carácter social, seis de las cuales han sido seleccionadas para los Premios de Cine Europeo.