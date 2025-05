Vox recortará al menos al 50 por ciento las subvenciones de Castilla y León a patronal y sindicatos

Media hora antes, a las cinco y media de la tarde, de que la ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmasen en Madrid el acuerdo para la viabilidad de la empresa Siro, el número dos del Gobierno autonómico de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sorprendía en la sede del Ejecutivo autonómico con su propio anuncio: el recorte de 20 millones de euros a los agentes del diálogo social, es decir a CEOE Castilla y León y los sindicatos CC.OO y UGT.

Gallardo, que ha comparecido acompañado por el consejero de Industria, Mariano Veganzones, ha asegurado que se cumple así el acuerdo de gobierno de Vox y PP para «reducir el gasto superfluo e ineficaz , en beneficio de la sociedad y ante la emergencia social». Se trata, según ha señalado, de reducir el 50 por ciento del gasto público vinculado a los agentes sociales, eliminando las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales a CEOE, CCOO y UGT.

De esta forma, en total son 20 millones de euros los que no llegarán a las arcas de patronal y sindicatos vía, sobre todo, cursos de formación. La medida estuvo sobre la mesa en el Consejo de Gobierno del pasado jueves, donde «se terminó de concretar», según dijo Gallardo, aunque no llegó a haber «un acuerdo formal y solemne», ni el portavoz de la Junta, del PP, informó posteriormente de ello.

Así, los cuatro millones de euros que hasta ahora han recibido CCOO, UGT y CEOE en concepto de subvenciones nominativas para participación institucional en Castilla y León quedarán rebajados a la mitad en el próximo presupuesto. Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales, otros 3.6 millones de euros que también recibían los tres agentes, se suprimen por completo. El dinero ‘ahorrado’ se invertirá en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.

Nada para las cátedras del Diálogo Social

También se eliminan al 100% las subvenciones, 160.000 euros, a las cuatro cátedras del Diálogo Social con que cuentan las universidades. Otro capítulo de dinero público dedicado hasta ahora a agentes sociales que se revisa es el de las subvenciones para la realización de actuaciones en el marco del Servicio Público de Empleo. En concreto, doce millones para acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 800.000 euros para acciones orientadas a trabajadores ocupados y 925.000 para la integración social y laboral de la población inmigrante. Son, en total, casi 14 millones de euros con los que ahora se promoverán cursos de formación con compromiso de contratación del 50 por ciento diseñados por las propias empresas, lo que garantiza su adecuación a las necesidades del mercado laboral. En este sentido, Veganzones aseguró que hay una gran demanda por parte de las empresas de cursos, que a partir de ahora será gestionados por la propia administración a través de su Servicio Público de Empleo.

La reducción anunciada ayer por el vicepresidente de la Junta puede, en la práctica, dinamitar el Diálogo Social, una bandera que siempre ha enarbolado Castilla y León. Sin embargo, para García-Gallardo, aunque reconoció que no se había informado del recorte a los agentes económicos y sociales, «el Gobierno tiene la convicción de que la paz social no ha de ser a costa de subvenciones y ‘apesebramiento’». Pese a todo, aseguró «confiar» en que patronal y sindicatos no rompan con él (está incluido en el Estatuto de Autonomía) y comprendan que «es necesario un esfuerzo presupuestario para atender a la emergencia social». «Apostamos por el Diálogo Social, creemos en él, pero no en que deba estar ultrasubvencionado», matizó.

Aplauso de Abascal

Poco tardó el presidente de Vox, Santiago Abascal, en aplaudir la decisión del gobierno castellano y leonés de recortar subvenciones a sindicatos y patronal. Aprovechó, además, para avanzar que se repetirá «donde Vox gobierne». «Hoy es Castilla y León. Mañana, Andalucía», señaló a través de su perfil de Twitter. Abascal explicó que «el dinero que antes se regalaba a sindicatos y patronales se destinará a lo importante: escuelas, centros de salud, dependencia e infraestructuras». Además, añadió que «el cambio real pasa por acabar con la fiesta de los poderosos».

Hoy es Castilla y León. Mañana, Andalucía.



Donde VOX gobierne, el dinero que antes se regalaba a sindicatos y patronales se destinará a lo importante: escuelas, centros de salud, dependencia e infraestructuras.



Por su parte, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, achacó el recorte en subvenciones anunciado por la Junta a una «venganza» contra los sindicatos, que «han sido claves» en el acuerdo alcanzado en Siro.