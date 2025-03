Alfonso Fernández Mañueco: «Es posible una mayoría absoluta que aleje el sanchismo de Castilla y León»

Tras revolucionar la política nacional con la convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León, el presidente de la Junta atiende a ABC después de una jornada maratoniana –con cita vespertina en León incluida para preparar el congreso autonómico de mediados de enero– y ... defiende la decisión tomada «personalmente» como única salida frente al riesgo de una nueva moción de censura socialista que llevaría a la comunidad a un Gobierno «apoyado en tránsfugas» entre los que incluye a sus hasta ahora ‘socios’ de Ciudadanos, a los que acusa directamente de «traición» al considerar que pretendían un pacto con el PSOE y Por Ávila para sacar adelante las enmiendas de la formación abulense sin contar con el Partido Popular.

—¿Entiende que su decisión de adelantar las elecciones puede sorprender a los ciudadanos de Castilla y León y también del resto del país?

—Sí, pero el momento no lo he elegido yo. Las opciones eran una moción de censura y un gobierno Frankenstein apoyado en tránsfugas o convocar elecciones y dar la voz a las personas de esta tierra en las urnas.

—Argumenta una «traición» de sus socios de Cs con los presupuestos para convocar los comicios. ¿Cuándo y cómo supo de esa «deslealtad» como usted la define?

—Todos hemos visto las declaraciones públicas de este pasado fin de semana y los días anteriores. Ciudadanos negociando a escondidas con Por Ávila, el portavoz de Cs diciendo que se hará lo que pide su partido local, el PSOE dando apoyo público a esas cuentas y Por Ávila celebrando esos apoyos.

—En todo caso, el runrún electoral llevaba instalado en Castilla y León varios meses. ¿Desde cuándo barajaba usted esta posibilidad?

—Siempre he dicho que mi intención era agotar la legislatura si estaba garantizada la estabilidad. Con traición, con deslealtad y con intrigas esa estabilidad se ha roto. La situación era insostenible.

—¿No se podía hacer entonces un último intento por reconducir la situación?

—El chantaje de apoyos con privilegios que funciona con el presidente del Gobierno conmigo no vale. No acepto chantajes de nadie. Si Ciudadanos y Tudanca –líder del PSOE en Castilla y León– quieren ceder al chantaje, no lo pueden hacer en mi nombre ni en el del PP. Yo no quiero un mercado persa para esta tierra. Si alguno ha querido jugar a ser como Rufián, yo no voy a ser como Sánchez.

—Hay voces críticas que cuestionan la convocatoria de unas elecciones en plena sexta ola del Covid. ¿Qué les dice?

—Mi gobierno sigue trabajando y luchar contra la pandemia es una prioridad. Vamos a seguir protegiendo la vida y la salud de las personas.

—¿Le han molestado algunas de las críticas que ha recibido en estas horas provenientes de miembros del Gobierno, del PSOE y de sus ya exsocios de Ciudadanos?

—Miro hacia el futuro de Castilla y León y lo que me preocupa y ocupa son sus ciudadanos. Lo demás, lo dejo a un lado.

—¿Pablo Casado le ha animado a convocarlas o ha sido usted el que le ha convencido a él de que había que hacerlo?

—La decisión ha sido mía y tengo que agradecer a Pablo Casado su apoyo.

—¿Las encuestas favorables para el PP, como la publicada ayer en ABC, también han pesado en su decisión?

—Repito que yo no he elegido el momento. La decisión la he tomado pensando en lo mejor para Castilla y León. Yo arriesgo mi presente personal para garantizar el futuro de las personas de Castilla y León.

—¿Y qué resultados espera conseguir en las elecciones?

—Espero lograr la confianza de la mayoría de las personas de la comunidad. En mi proyecto caben todas. Este es el momento de decidir entre sanchismo o futuro.

—¿Una mayoría absoluta es posible?

—Sí. Es necesario concentrar el voto en el Partido Popular para tener una mayoría suficiente para alejar el sanchismo de Castilla y León.

—¿Si en su día se habló del ‘efecto Ayuso’ tras ganar en Madrid, ¿cree que se podría producir ahora el ‘efecto Mañueco’ si obtiene un gran resultado en Castilla y León?

—El ‘efecto Mañueco’ que yo quiero es el de la modernización de Castilla y León, la protección de las personas, los servicios públicos de calidad, la recuperación económica y el empleo para crear oportunidades de futuro.

—¿Firmaría ahora poder gobernar en solitario con el apoyo puntual de Vox como ocurre en la comunidad vecina?

—Me gustaría poder gobernar con una mayoría suficiente pero creo en el diálogo y el acuerdo con todos. Es mi forma de entender la política y lo he demostrado con acuerdos institucionales, con acuerdos con otras fuerzas políticas, con diálogo social con sindicatos y empresarios y con diálogo civil, con el tejido asociativo.

—¿Reforzaría el liderazgo de Pablo Casado una victoria contundente en esta comunidad?

—Pablo Casado es el presidente que necesita España. Lo que necesitamos es que llegue cuanto antes al Palacio de la Moncloa. No me he planteado si la convocatoria de elecciones es buena o mala para el PP, si no si lo es para Castilla y León. Pero es evidente que un resultado electoral positivo en la comunidad de Castilla y León reforzaría al partido.