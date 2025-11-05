Suscribete a
Tita García cuestiona que Núñez «no tenga claro» que la defensa de la PAC pasa por «un pacto y una voz única»

La dirigente socialista recuerda al presidente regional del PP que no hace falta «hacerse la maleta» e ir a Bruselas para defender la PAC porque los intereses del campo de la región pasan por una única voz: «Tiene que ponerse detrás de Page»

Agricultores y ganaderos de la provincia de Toledo ya han recibido 84 millones de anticipo de la PAC, el 70% del total

Tita García es presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo
Tita García es presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo

TOLEDO

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha cuestionado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, «no tenga claro» que la defensa de la PAC pasa por «un pacto y una voz única».

En rueda de ... prensa desde la sede regional del PSOE, ha señalado que no es necesario que el PP se vaya a Bruselas, «no hace falta hacerse la maleta». Lo que debe hacer, ha añadido, es decir alto y claro, con una «voz única», que «está detrás del presidente Page», quien junto a su equipo viene defendiendo «con firmeza» que no se acepten los recortes inicialmente previstos desde Bruselas para la PAC.

