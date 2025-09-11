Teléfono de la Esperanza: «Algunos llaman cuando ya se han tomado las pastillas o al borde de la azotea»

Lectura del manifiesto del Teléfono de la Esperanza con la asistencia de concejales en la plaza del Ayuntamiento de Toledo

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ABC ha hablado con el presidente del Teléfono de la Esperanza en Toledo, Miguel Ángel Rojas, quien ha explicado cómo se actúa cuando alguien llama con intención o deseos de quitarse la vida. Incluso, cuando ya lo ha decidido de forma material: «algunos llaman cuando ya se han tomado las pastillas o están al borde de la azotea».

El año pasado, el Teléfono de la Esperanza de Toledo atendió casi 3.000 casos (algo más de 2.950), de los que 105 estaban relacionados con riesgo de conducta suicida.

Un equipo de 20 voluntarios formado por psicólogos, enfermeras, docentes, y el propio Rojas -arquitecto en ejercicio y jubilado como profesor en la UCLM- atienden a estas personas que se encuentran en el peor momento de sus vidas, hasta el punto de querer acabar con todo.

«Lo primero, se procura acogerle adecuadamente, que se sienta comprendido y entendido; y después llegar a un grado de confianza con esa persona para saber de alguna manera cuál es el móvil; qué le ha llevado a esa situación», explica Rojas. No debe ser fácil conseguir que alguien con deseos de quitarse la vida deponga su actitud: «no es fácil, pero sí lo hacemos, y en muchos casos después paramos ese momento y hacemos un contrato de compromiso a posteriori, una vez salvada esa situación». Así, la persona se compromete a realizar una serie de actos que le indica el voluntario, que nunca ve ni verá el rostro del que está al otro lado de la línea telefónica.

Pero no todas las llamadas se solucionan satisfactoriamente. «Desgraciadamente, el cien por cien nunca se consigue. Nosotros salvamos la situación pero, como es anónimo, a partir de ahí no sabemos qué ha pasado. Podemos saberlo por lógica, pero las personas somos muy complejas y pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida. Puede haber suicidios que son por impulso y ahí no hay más», señala el presidente de la ONG.

Esas 105 llamadas recibidas en 2024 relacionadas con casos con riesgo de conductas suicidas constituyen un porcentaje alto del total que atiende el Teléfono de la Esperanza de Toledo. También es elevado el número de mujeres que tienen en la cabeza la idea de acabar con su vida. «Podemos diferenciar personas que tienen ideaciones suicidas, que lo están pensando; personas que ya han pensado que lo van a hacer, pero aún no han dado el paso, y personas que están con un suicidio en curso, o bien que ya se han tomado las pastillas o están en situación de llamar por última vez antes de hacerlo», explica Rojas. «Hay que hacerles conscientes de que suicidarse es una decisión que no tiene marcha atrás, hacerles ver que esa situación determinada tiene solución y la forma en que pueden enfrentarse a ella».

Las causas que llevan a las conductas suicidas son multifactoriales. «La soledad puede ser un agravante y el grado de depresión, también. Se trata de hacerle tomar contacto con la realidad, que no es tal como la está viendo». Tras lo peor, detrás quedan los supervivientes, los familiares y amigos, «con un duelo que nunca van a poder terminar de hacer».

«Del suicidio hay que hacer publicidad, pero buena», finaliza Rojas, quien anima a acudir al taller que organiza los días 2, 3, 4 y 5 de octubre el Teléfono de la Esperanza de personas supervivientes. «Hay un antes y un después de esos cursos». Se celebran en la Residencia Militar Los Alijares,