Gregorio asegura que Talavera está «entre las ciudades más seguras de España» gracias a la cooperación policial

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha subrayado que el trabajo conjunto entre Policía Nacional y Policía Local «hace que Talavera sea una de las ciudades más seguras de España».

Así lo ha manifestado tras el acto oficial con motivo de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, al que han asistido numerosos concejales del equipo de Gobierno, además de otras autoridades.

Gregorio ha remarcado que este marco de cooperación «va a seguir continuando mientras yo sea alcalde, porque la seguridad de los talaveranos es primordial para este equipo de Gobierno y no se escatiman recursos para ello».

El regidor ha reconocido que uno de los principales caballos de batalla de la Policía Nacional son las estafas informáticas, destacando que «los agentes trabajan muy duro para contener éste y cualquier otro delito que atente contra el bienestar de los talaveranos».

Además, ha ensalzado la labor policial en la ciudad y ha puesto en valor «la cercanía de los agentes como una de las claves del éxito de la eficacia policial en Talavera», lo que ha convertido a la comisaría «en una de las instituciones más destacadas, respetadas y queridas por los talaveranos, por el trabajo abnegado y desde el prisma del sacrificio y la vocación que llevan a cabo los 365 días del año».

El alcalde ha transmitido en nombre de la Corporación su felicitación a todos los agentes en un «día tan importante para ellos», dedicando también unas palabras a los condecorados y a sus familias, y un emocionado recuerdo para los policías que «desafortunadamente ya no están con nosotros».

Foto de familia de todos los agentes con las autoridades

Gregorio también ha tenido palabras de apoyo para el actual comisario jefe de la Policía Nacional en Talavera, Anastasio Sánchez, que asumió el cargo a principios de año, deseándole «una próspera estancia en Talavera. Gracias por asumir este reto y dirigir los pasos de esta comisaría, que está al servicio de todos los talaveranos».

Condecoraciones y reconocimientos

En el acto se entregaron cruces al mérito policial con distintivo blanco a los agentes Alejandro Cruz Díaz de los Bernardos, Roberto Jiménez García, Christian Brasero Alejo, María Dolores de Castro Mesón, Diego Díaz Muñoz, Nicolás Garrido Alonso, Alejandro Jiménez Carrasco, Sergio Ramírez Casado y Marco Antonio Real Paniagua.

La cruz al mérito policial con distintivo blanco para personas ajenas al Cuerpo fue otorgada a Ana Belén Gómez Dorado y Óscar García Manzanas.

Además, se entregaron bastones de cerámica a colaboradores de la Policía Nacional: el oficial jubilado José Luis Díaz Resino, el jefe de seguridad de El Corte Inglés, Luis Raimundo Díaz-Blanco Ruiz de Pascual, el jefe de seguridad del Hospital Virgen del Prado, Víctor Manuel Toribio Muñoz, la empresa de seguridad Viten Seguridad y María del Carmen Rubio Martín por su colaboración con las cámaras del Ayuntamiento.

Los diplomas de reconocimiento para los jubilados de este año fueron entregados, «agradeciéndoles los servicios prestados durante su carrera profesional», al comisario José María Delgado Díaz, y a los policías Juan José Romero Sánchez y Jesús Robledo Martín.

Por último, la placa conmemorativa al policía nacional de mayor edad que ha prestado servicio en la Comisaría Local de Talavera de la Reina fue para Mariano Martín Muñoz.