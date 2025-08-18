El Tajo en Toledo agoniza entre el calor y la desidia

El Tajo a su paso por Toledo ha cruzado este fin de semana la línea roja de su caudal mínimo ecológico. Este es un hecho que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida «obliga a la urgente convocatoria del Consejo de Pacto de la Ciudad de Toledo por el Tajo» para «analizar qué hacer ante la nueva realidad hídrica del Tajo a su paso por Toledo».

El portavoz de la formación de izquierdas, Txema Fernández, ha subrayado que este órgano municipal es el foro en el que analizar, evaluar y proponer las medidas necesarias para abordar «la defensa de un río que ha dejado de serlo a su paso por la ciudad«.

Así, Fernández recuerda que el Consejo Municipal del Pacto por el Tajo lleva meses sin reunirse mientras el río agoniza ««convertido en un hilillo de plastilina» sin que desde el equipo de Gobierno local se muestre una postura clara al respecto.

«Es el momento de que en este Consejo Municipal se diga No al trasvase Tajo-Segura como elemento esencial modificador del caudal que impide que se cumplan ninguna de las cinco sentencias del Tribunal Supremo materia de caudal ecológico», reivindica Fernández

Además, el portavoz municipal de IU insiste en la necesidad de que desde este órgano municipal se eleve una posición unánime ante las empresas que utilizan «el agua de todos» para la producción hidroeléctricade la que los únicos beneficiarios son las empresas que luego venden la electricidad en los picos de mayor consumo y al precio más alto.

Por último, la «agonizante situación del Tajo», sostiene Fernández, obliga a que este Consejo se ponga «de frente al río y no de espaldas» y se dejen de anunciar grandes inversiones como el proyecto de bosque de ribera porque «nos estamos quedando sin río que proteger y conservar, ni riberas que rescatar».