El servicio de Cardiología del Hospital de Toledo, premiado por un estudio sobre la readaptación funcional en pacientes con Covid persistente

El estudio, liderado por el cardiólogo Alejandro Berenguel, ha seguido a cincuenta pacientes de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años

La Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital Universitario de Toledo ha sido reconocida por la Sociedad Española de Cardiología con el Premio al mejor artículo publicado en la revista de esta entidad científica. El trabajo premiado aborda la readaptación funcional basada en ejercicio físico terapéutico en pacientes con COVID persistente dentro del proyecto Recover.

El estudio ha sido liderado por el cardiólogo Alejandro Berenguel, responsable de la Unidad del hospital toledano, junto a especialistas de los hospitales de Toledo, Barcelona y Vizcaya, además de investigadores de la Escuela Central de Educación Física de Toledo y del Departamento de Fisiología y Metabolismo de la Universidad de Colorado.

El doctor Berenguel ha explicado que «el síndrome de COVID persistente es frecuente tras la infección aguda por SARS-CoV-2 y la intolerancia al ejercicio es uno de los síntomas más frecuentes y limitantes. La evidencia reciente, incluida la aportada por nosotros en un trabajo publicado previamente, apunta a que, al menos parte del origen de los síntomas radica en una disfunción muscular, concretamente de sus mitocondrias, por lo que el ejercicio podría ser un tratamiento eficaz».

Quince meses de investigación

La investigación, desarrollada durante 15 meses con un total de 50 pacientes, ha evaluado la eficacia de un programa de ejercicio físico terapéutico concurrente diseñado e implementado por entrenadores especializados (graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). El objetivo ha sido mejorar la capacidad funcional de personas con síndrome de COVID persistente e intolerancia al esfuerzo, uno de los síntomas más frecuentes y limitantes de esta enfermedad.

Noticia Relacionada El proyecto 'Recover' sobre Covid persistente y financiado por Fundación Soliss, reconocido por la comunidad científica ABC La Fundación de Soliss Seguros tiene como prioridad: recibir, analizar y apoyar aquellos proyectos que puedan ayudar a mejorar la vida de las personas

El estudio se ha llevado a cabo en pacientes de entre 18 y 65 años que presentaban síntomas compatibles con COVID persistente al menos 12 semanas después de la infección, entre ellos astenia o disnea de esfuerzo. Todos ellos eran asintomáticos previamente y no tenían otra enfermedad que justificara la presencia de dichos síntomas.

«Por primera vez se ha demostrado como un programa de entrenamiento de estas características mejora de manera muy significativa, no solo la capacidad funcional objetiva de los pacientes medida mediante el VO2 o mediante la medición de la fuerza neuromuscular, sino también todas las escalas subjetivas de calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa terapéutica para este colectivo de pacientes», ha destacado Berenguel.