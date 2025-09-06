El sector turístico de la provincia de Shaanxi se compromete a marcar Toledo como «destino preferente» para conocer España y Europa

La delegación de Toledo en China, con el alcalde, Carlos Velázquez, a la cabeza

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que encabeza la delegación que ha viajado a China para promocionar la ciudad en el mercado asiático, se ha reunido este sábado con los responsables del turismo internacional de la provincia de Shaanxi, que cuenta con una población de 40 millones de habitantes cuya capital es Xi´an. «Estamos esta semana en China ofreciendo nuestra ciudad porque sabemos, a ciencia cierta, que el viajero chino que nos visita se marcha muy satisfecho», ha asegurado el alcalde, al tiempo que ha destacado la apuesta del Gobierno municipal por un turismo de calidad «que busca experiencias, artesanía, cultura, patrimonio e historia».

Velázquez ha recordado que Toledo es conocida como la Ciudad de las Tres Culturas, una de las ciudades culturales más visitadas de Europa, situada a 45 minutos del aeropuerto de Madrid y reconocida por contar con la panorámica nocturna «más bella del mundo», así como atractivos turísticos como el parque temático francés Puy du Fou España, con espectáculos premiados internacionalmente.

🇨🇳🫱🏻‍🫲🏼🇪🇸 El alcalde de #Toledo, @cvelazquezromo, y el presidente de @fedetoempresas, Javier de Antonio de Arribas, han mantenido un encuentro con el vicedirector general de Exteriores de Xi’an, Zhang Rui, y empresarios locales. pic.twitter.com/Y6BeCg2FfF — Ayuntamiento de Toledo (@ToledoAyto) September 5, 2025

Además, ha avanzado que 2026 «será un año clave para la ciudad, con la celebración del 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el 800 aniversario del inicio de la construcción de la Catedral de Toledo, primada de España».

El viaje incluye también la promoción de la artesanía local, como el damasquinado, la espadería y la cerámica, así como la gastronomía toledana, que el alcalde ha definido como «una de las más destacadas de España».

El alcalde está acompañado por la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares; el concejal de Turismo, José Manuel Velasco; las diputadas provinciales Soledad de Frutos y Manuela Lominchar; así como el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas y el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo, Tomás Palencia.

Este último, también ha valorado este viaje, indicando que Toledo ya recibe muchos visitantes chinos, «pero queremos más, y además que vivan el Toledo gastronómico y cultural que es digno de disfrutar».

Palencia ha recordado que Toledo tiene una capacidad hotelera y hostelera suficiente para acogerles, con cerca de 23.000 plazas hoteleras, unas 110.000 plazas de restauración y 4.250 establecimientos en toda la provincia. «Creemos que podemos generar fuertes sinergias de colaboración para ofrecer lo mejor de nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro estilo de vida», ha señalado.