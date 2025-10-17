Recetas contra la disfagia, el trastorno que impide tragar a tres millones de personas en España

En España, se calcula, hay tres millones de personas con más o menos dificultades para tragar. Que esto es a lo que se llama disfagia, un trastorno de la deglución. Un síntoma que atañe a muchas enfermedades y que resulta frecuente, por ejemplo, después ... de sufrir un ictus, cuando ha sido radiada la cabeza por un linfoma o un cáncer de laringe o en pacientes con enfermedades degenerativas, con traumatismo cerebral o medular.

Este viernes, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se celebró la II Jornada de Disfagia de Castilla-La Mancha. Por la mañana hubo ponentes que abordaron el trastorno de una manera científica, mientras que la tarde quedó reservada para talleres prácticos donde aprender a texturizar alimentos para que el paciente sea capaz de tragarlos. Incluso se ideó un concurso de recetas en el que participaron asociaciones de pacientes como Apace Toledo, Cocemfe Albacete y los alumnos de Logopedia de la UCLM.

«Lo ideal es que pudiéramos llegar a un punto en el que lo mismo que ofrecen dietas para vegetarianos en un restaurante con Estrella Michelín o menús para celíacos en cualquier boda, te ofrezcan una carta adaptada a la disfagia», afirmó María Bielsa, médica foniatra, profesora de la facultad de Ciencias de la Salud de la UCLM y copresidenta de una jornada organizada por la UCLM, el hospital de Parapléjicos, el Sescam, la Fundación Carlos Maldonado y el Instituto de Enfermedades Neurológicas de la región.

«Queremos que sirva como concienciación de la disfagia», comentó Ramiro Palazón, jefe del servicio de Rehabilitación de Parapléjicos. El hospital toledano recibe a decenas de pacientes con lesiones cervicales en los que la disfagia es un añadido más. Y expuso que la tipología de los enfermos también ha ido variando «en los últimos 15 años»: si antes predominaban los jóvenes que habían sufrido un accidente de tráfico, ahora ingresa gente más mayor que ha tenido una caída cuando podaba un árbol o montaba en bicicleta.