Suscribete a
ABC Premium
Directo
Zelenski y Trump llegan a la Casa Blanca para hablar sobre misiles y paz en Ucrania

Recetas contra la disfagia, el trastorno que impide tragar a tres millones de personas en España

Se trata de un síntoma que resulta frecuente, por ejemplo, después de sufrir un ictus, un cáncer de laringe o en pacientes con enfermedades degenerativas

Gente comiendo
Gente comiendo guillermo navarro

J. A. Pérez

Toledo

En España, se calcula, hay tres millones de personas con más o menos dificultades para tragar. Que esto es a lo que se llama disfagia, un trastorno de la deglución. Un síntoma que atañe a muchas enfermedades y que resulta frecuente, por ejemplo, después ... de sufrir un ictus, cuando ha sido radiada la cabeza por un linfoma o un cáncer de laringe o en pacientes con enfermedades degenerativas, con traumatismo cerebral o medular.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app