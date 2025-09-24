Puy du Fou elige 'El Tamborilero' como villancico estrella de su certamen de coros escolares

Puy du Fou España ha convocado la cuarta edición del Concurso de Coros Escolares de Navidad, un certamen que cada año rinde homenaje a las tradiciones navideñas y al talento musical. Dirigido a escolares de todo el territorio nacional, el concurso busca fomentar el arte coral, el trabajo en equipo y la difusión del talento nacional.

Como indicaban desde el parque en nota de prensa, desde su primera edición en la Navidad de 2022, más de 600 coros de toda España han participado en esta iniciativa, consolidando el certamen como una de las citas más esperadas para los amantes del canto coral y la tradición navideña.

Bajo el lema de una Navidad auténtica, el parque invita a los coros a dar vida a uno de los villancicos más emblemáticos: 'El Tamborilero'. «Para nosotros la Navidad de verdad es aquella en la que las tradiciones se viven y se comparten. Nada representa mejor ese espíritu que los villancicos interpretados por coros infantiles: son la esencia de estas fechas y el alma de unas tradiciones que queremos mantener vivas», destacan desde la dirección de Puy du Fou España.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre. Los grupos interesados deberán completar el formulario habilitado por el parque y adjuntar un vídeo interpretando 'El Tamborilero'. Un jurado profesional, entre el que se encuentran Carlos Aparicio (director de Voces de Toledo), Juan José Montero (profesor del Conservatorio de Toledo, pianista y organista) y Bauti Carmena (director de Orquesta y director del Coro Jacinto Guerrero) evaluarán las candidaturas y seleccionará a los finalistas.

Los coros finalistas serán invitados a actuar en directo durante la temporada navideña de Puy du Fou España. El 15 de enero de 2026 se anunciará al coro ganador, que obtendrá como premio una visita familiar al parque en la temporada 2026.

Con esta iniciativa, como indican en nota de prensa, Puy du Fou España reafirma su compromiso con el arte, la educación y la cultura, ofreciendo a los más pequeños un escenario único «donde sus voces puedan resonar como símbolo de esperanza y alegría navideña».