Se suspende la Corrida de la Juventud de Illescas tras caerse Roca Rey del cartel Ha parecido gafada desde el principio, ya que de primeras estaba prevista para el 12 abril y se aplazó al coincidir con una novillada en Toledo

La empresa MaxiToro ha comunicado que la Corrida de la Juventud de Illescas, prevista para el sábado 18 de octubre en Illescas, se suspende de forma definitiva. Y lo hace un día después de que Andrés Roca Rey, la estrella del cartel, anunciara que corta su temporada en España para recuperarse de sus «lesiones acumuladas en el hombro, el tobillo, la fragilidad en el tendón de Aquiles y las costillas derechas, que en los últimos meses le han obligado a torear infiltrado en repetidas ocasiones».

La figura peruana aún tenía pendientes tres compromisos: este sábado 4 de octubre en Úbeda, el 11 de octubre en Zaragoza y el citado día 18 en Illescas, donde iba a compartir cartel con el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y la novillera Olga Casado en una extraña corrida mixta con bravos de El Capea, Domingo Hernández y Rocío de la Cámara.

MaxiToro explica que «la decisión -de la suspensión- ha sido tomada tras las diversas circunstancias adversas» y «pide disculpas a los jóvenes y a los aficionados por los cambios acaecidos en torno a este evento, una afición a la cual siempre, como en los 35 años de camino profesional, seguirá apoyando firmemente».

La devolución de las entradas podrá solicitarse «por la misma vía en la que fueron compradas (Bacantix, taquillas o a través del teléfono 672 003 322) hasta las 22:00 horas del 18 de octubre».

Esta Corrida de la Juventud ha parecido gafada desde el principio. De primeras estaba prevista para el 12 de abril y, una vez presentada, se aplazó a final de temporada al coincidir con un mano a mano entre los novilleros Marco Pérez y Pedro Rufo en Toledo, a 35 kilómetros de Illescas.