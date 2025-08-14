Las orquestas París de Noia y Panorama se baten en duelo en un pueblo de Toledo

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Illescas ha hecho públicos los actos populares de la programación de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Caridad.

Este año la programación comenzará el domingo, 24 de agosto, con la comida homenaje a las personas mayores de la localidad, a la que seguirá diversos actos de prefiestas y finalizará el martes, 2 de septiembre.

Como ya ocurrió en 2024, antes de los actos populares, se celebrará el Festival dCALLE. Los días, 26, 27 y 28 de agosto, el centro urbano y el barrio del Señorío serán escenario de espectáculos de calle con las compañías Nacho Vilar Producciones, Alas Circo Teatro, BotProject, Asaco Producciones, Cris Clown, Ganso & Cía, Tarannà, 7 Burbujas y O último momento.

El 29 de agosto, a las 22.00 horas, se celebrará el pregón que abre las fiestas oficialmente, en esta ocasión a cargo del Servicio de Ayuda a Domicilio de los Servicios Sociales Municipales. Después, quien permanezca en la plaza de los Hermanos Fernández Criado podrá disfrutar de dos actuaciones musicales: Paco Candela y El último guateque. Las personas que deseen ir al Recinto Ferial podrán convertirse en público del 'Illescas Emotion Festival'.

Este mismo día, desde las seis de la tarde, en las plazas del Corralón y de los Hermanos Fernández Criado, conciertos a pie de calle con DeSingles, Flamencopatía y Flasbacks.

Como es habitual, el 30 de agosto, tendrán lugar los fuegos artificiales, para los que se contará con la empresa F.A. del Mediterráneo, en el Recinto Ferial. Después, la orquesta La Misión amenizará las primeras horas de la madrugada, continuando la celebración con la 'Fiesta Brillo 4-20' protagonizada por DJ Pawly.

Este día de víspera del día grande, no faltarán las actividades infantiles, el desfile de gigantes y cabezudos en la zona centro, y el X Toro de Cajón organizado por la Asociación Suerte y al Toro.

El 31 de agosto, el espectáculo de la noche estará protagonizado por la orquesta Panorama en el Recinto Ferial. A continuación, la fiesta continuará con un 'Festival de Música Urbana'.

Al día siguiente, 1 de septiembre, el municipio se despertará con la celebración del 'Toro del Aguardiente' y un encierro. A mediodía, la banda de música de la Fundación Musical 'Manuel de Falla' ofrecerá el tradicional concierto de fiestas en la plaza de los Hermanos Fernández Criado. Mientras, la música de la noche correrá a cargo de la orquesta París de Noia y de la Fiesta Nexxus.

Por la tarde, corrida de toros con Damián Castaño, Gómez del Pilar y Diego San Román.

Por último, el día 2 de septiembre, se comenzará la jornada con un encierro en la zona del Recinto Ferial y una fiesta infantil en el Señorío. Por la tarde, se celebrará un nuevo desfile de Gigantes y Cabezudos por este barrio y, a partir de las ocho de la tarde, en el Recinto Ferial, 'Illescas Holi'.

Para cerrar las fiestas patronales, la plaza de los Hermanos Fernández Criado acogerá un concierto de la banda 'Manuel de Falla' y las voces finalistas del concurso 'Pero ¿qué me estás cantando?' organizado por la propia agrupación musical.

Seguridad ciudadana

Como todos los años, el Ayuntamiento de Illescas establece un protocolo especial de seguridad para prevenir y/o atajar los posibles incidentes que se den, en especial, lo días de mayor afluencia de personas.

De nuevo, se cuenta con la colaboración de Policía Local, el Centro de la Mujer y Cruz Roja y Juventud de Illescas para poner el foco en evitar agresiones sexuales; además, las noches del 29 y 30 de agosto, se instalará un Punto de Información para la prevención e intervención en agresiones sexuales.