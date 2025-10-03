Olías del Rey (Toledo) cierra el largo periodo veraniego de fiestas patronales de la provincia

El prolífico y largo periodo veraniego de fiestas patronales en la totalidad de la provincia de Toledo, de cuya programación ABC ha dado cumplida cuenta todos los días del verano, finaliza como es habitual con las fiestas de la localidad de Olías del Rey en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Tras unos actos de preferia en días pasados, este viernes, a las 21,30 horas, se darán por inaugurados los festejos con el pregón a cargo de Beatriz Rodríguez Arellano y el posterior chupinazo. A continuación tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, que terminará con la actuación de King África. A continuación, a las 1,30 horas de la madrugada, se podrá disfrutar de una verbena con la orquesta 'Diamante Show', seguido de la charanga 'El Zimbombazo'.

Los actos del sábado día 4 comenzarán a las diez de la mañana con uno de sus tradicionales encierros, al que seguirá a las 13 horas el espectáculo cómico itinerante 'Veri big pulga'. Por la tarde, a las 17 horas, se celebrará un festival taurino, así como una sesión de tardeo. Ya por la noche, a las 00,30 horas, la tradicional quema de fuegos artificiales, seguida de una verbena con la orquesta 'Miami Show' y discoteca móvil.

El domingo también empezará a las 10 con el encierro, mientras que el mediodía estará dedicado a juegos y el espectáculo itinerante 'Olympics'. A las 17 horas está programado el tardeo con el dj Fernando Moreno y a las doce de la noche el concierto ofrecido por Cadena Dial.

El lunes, a las 11, nuevo encierro y a las 12,30 encierro infantil, para continuar a las 14 con una paella popular. En horario de tarde, a las 17,30, está programado el encuentro de de peñas y el VI Encuentro Internacional de los licores. A las ocho de la tarde se celebrará el segundo encierro del día, y por la noche la verbena tendrá como protagonista a la orquesta 'Vulkano', además de la sesión de discoteca móvil.

El último día de fiestas, el martes día 7, comenzará también a las 10 con el último encierro, mientras que a mediodía está programada una comida popular y el mañaneo 'Olías Bubble Fest'. A las cinco de la tarde se celebrará en la plaza de toros el evento Grand Prix y después el espectáculo 'Oliarte callejero, para terminar a las diez de la noche con uno de los espectáculos más atractivos de las fiestas con la actuación de la gran orquesta 'La Misión'.

Fin de fiestas en Pantoja

Tras una semana de festejos, la localidad de Pantoja finaliza sus fiestas mañana sábado día 4. Pero antes, el vienes, a las 20 horas, se celebrará un concurso de disfraces. Después, a las 20,30, exhibición de 'Rítmica Ros' y a continuación la discoteca Macro Hook.

El sábado tendrá dos espectáculos taurino. Primero, a partir de las 10, una trashumancia de reses bravas, seguido de baile del vermú y paella popular. Por la tarde, a las 17,30 horas, festival taurino con la rejoneadora Rocío Arrogante, y los diestros Fernando Robleño y Julio Méndez