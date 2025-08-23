Layos celebra la misa en honor a la Virgen del Rosario y este domingo la procesión del Cristo del Buen Camino

La localidad de Layos vive intensamente estos días sus fiestas patronales. En la mañana de este sábado se ha celebrado la tradicional misa en honor a la Virgen del Rosario, que ha contado con la presencia de numerosas autoridades y vecinos.

La celebración litúrgica, presidida por el delegado diocesano de Juventud, Daniel Rodríguez de la Cruz, reunió al alcalde de Layos, Gonzalo García González, así como a los alcaldes de Burguillos y Totanés, y contó también con la asistencia de la diputada nacional Pilar Alía y del senador Vicente Tirado, que quisieron acompañar al municipio en esta cita tan significativa. También estuvo presente José María San Román, Cronista Oficial del municipio.

Los actos comenzaron en la noche de este viernes, con la inauguración oficial de las fiestas. El pregón estuvo a cargo de José Antonio Ruiz, vecino del pueblo, quien con sus palabras emocionó a los asistentes, asegurando que «Layos es un lugar único y maravilloso para vivir, y es un municipio con una gran proyección para el futuro». A continuación se procedió a la imposición de medallas a los nuevos hermanos de las dos cofradías de la localidad, culminando la jornada con el tradicional chupinazo, que marcó el inicio de las celebraciones.

Las actividades religiosas y lúdicas continuarán durante el fin de semana. En la mañana de este domingo tendrá lugar la misa en honor al Santísimo Cristo del Buen Camino, presidida por el sacerdote Emmanuel Calo, que congregará a numerosos fieles y devotos. Como colofón, a las 22:00 horas se celebrará la solemne procesión del Cristo del Buen Camino por las calles del municipio, un acontecimiento de gran arraigo popular y religioso que reunirá a vecinos y visitantes en un ambiente de fe y tradición.

Con estos actos, Layos reafirma una vez más su compromiso con sus tradiciones religiosas, culturales y festivas, que son parte esencial de la identidad del municipio.