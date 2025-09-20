Dónde ir de fiestas este sábado 20 de septiembre en la provincia de Toledo Talavera, Toledo, Fuensalida, Mora, Bargas, Cobeja, Numancia de la Sagra, Consuegra, Villaminaya, Ventas con Peña Aguilera

Talavera

-A las 14,00 horas: actuación de la Escuela de Danza de Miriam Jiménez (caseta municipal)

-A las 19,00 horas: copla y canción española con Rocío Duran (caseta municipal).

-A las 22,00 horas: orquesta 'Trébol' (caseta municipal).

-A las 22,00 horas: Festival Radiolé con Javi Cantero, El Balilla, El Bomba, Fran Flores, Indara, Mesalla, Rubén Martín, Negro Jari y La Cebolla (Plaza de la Comarca.

-A las las 23,30 horas: 'Con más flow' rendirá tributo al reguetón (Plaza de la Reina).

Toledo (barrio de Santa Teresa)

-A las 17,00 horas: exposición de coches clásicos.

-A las 18,00 horas: música con 'Brother in Law'.

-A las 21,00 horas: música con Castle Heads.

-A las 22,30 horas: Brothers in Law.

-A las 24,00 horas: música con Alfredo Rincón y Nuria Montesino.

Toledo (barrio Buenavista)

-A las 11,00 horas: recorrido popular infantil.

-De 12 a 13,00 horas: castillos hinchables.

-De 12,30 a 13,30 horas: degustación de tartas y helados artesanos.

-A las 20,00 horas: espectáculo infantil.

-A las 22,00 horas: verbena con la orquesta 'Versión vinilo'.

Fuensalida

-A las 10,00 horas: suelta de vaquillas.

-A las 11,00 horas: concurso de chito y petanca y diana con charanga.

-A las 12,00 horas: 'Morvin live' con dj Ciru.

-A las 14,00 horas: paella popular.

-A las 14,30 horas: baile del vermú con el grupo 'The Gafapasta'.

-A las 16,00 horas: plaza viva con dj Arrate.

-A las 19,00 horas: concurso y desfile de carrozas.

-A las 23,30 horas: Los 40 Session.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: verbena con las orquesta 'Diamante' y 'Playlist'.

Mora

-A las 9,00 horas: vaquillas.

-A las 11.00 horas: exposición solidaria.

-A las 12,00 horas: concurso mi mascota y yo.

-A las 18,00 horas: cucaña.

-A las 18,00 horas: becerradas con los locales José Ángel de la Cruz, 'Josito Carboles', Antonio Ramírez 'Plazita', Mario Esteban 'El Zoco', Pablo García-Movido 'Cruzito' y Luis Bravo 'Baturro'.

-A las 21,30 horas: concierto de la Banda de Música de Mora.

-A las 23,00 horas: flamenco con el dúo 'Kike y Manu', después traca fin de fiesta y discoteca móvil.

Bargas

-A las 9,00 horas: encierro.

-A las 13,00 horas: inauguración de la exposición de artistas bargueños.

-A las 13,00 horas: baile del vermú con tributo 'Versionex'.

-A las 17:30 horas: clase práctica de alumnos de las escuelas taurinas, con Ángel Plaza (Borox), Antonio de Jesús (Bargas), Adrián maroto (Bargas) y Alberto de León (Bargas), con toros de Maria del Carmen Camacho.

-A las 00,30 horas: fuegos artificiales.

-A la 1,00 horas: verbena con la orquesta 'Nuevo Cobalto Sohw'.

-A la 1,00 horas: homenaje a los dj Oica y Piñu.

-A las 8,00 (domingo): chocolate.

-A las 9,00 horas (domingo): encierro.

Cobeja

-A las 10,00 horas: trashumancia.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: verbena con las orquestas ''Etiqueta Sohw' y 'Lapsvs'.

-A las 4,00 horas: suelta de la vaca enmaromada.

-A las 7,30 horas (domingo): diana floreada.

Numancia de la Sagra

-A las 10,30 horas: encierro.

-De 12 a 15,00 horas: disco-vermú.

-A las 13,00 horas: tradicional caldereta.

-A las 16,30 horas: concurso de recortes goyesco.

-A las 20,30 horas: ofrenda floral.

-A las 23,30 horas: comienzo de la verbena con la orquesta 'La Mundial'.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales y a continuación sigue la verbena.

-De 1 a 6,00 horas: fiesta makro-disco y a continuación diana.

Consuegra

-A las 12,00 horas: chupinazo inicio de fiestas y actividades infantiles.

-A las 19,30 horas: procesión.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Taxxara' y a continuación discoteca móvil.

Villaminaya

-A las 9,00 horas: diana.

-A las 13,00 horas: concierto de la banda de música de Mascaraque.

-A las 13,30 horas: baile del vermú con la actuación de José Cano y después baile de la bandera.

-A las 22,00 horas: tributo pop-rock con 'Vaya movida.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Gran Rockset' y después discoteca móvil.

Ventas con Peña Aguilera

-A las 8,00 horas: diana.

-A las 10,15 horas: suelta de vaquillas.

-A las 11,30 horas: encierro infantil.

-A las 12,45 horas: desfile de gigantes y cabezudos.

-A las 17,30 horas: festival taurino con los diestros Aníbal Ruiz, Joaquín Galdós, Jesús Martínez y el novillero Mario Alba, ante reses de La Olivilla..

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Wanda' y a continuación discoteca móvil.