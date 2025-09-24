La orquesta 'La Gira' llega a las fiestas de Consuegra

Dónde ir de fiestas este miércoles 24 de septiembre en la provincia de Toledo Consuegra y Torrijos

CONSUEGRA

-A las 12,00 horas:jornada de multiaventura.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'La gira' y después discoteca. móvil.

TORRIJOS

-A las 21,00 horas pregón a cargo del hostelero Aniceto Palomo, Coronación de la Reina de las fiestas y entrega de Galardones Honoríficos Villa de Torrijos 2025.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta La Mundial y después discoteca móvil.