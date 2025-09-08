Dónde ir de fiestas este lunes 8 de septiembre en la provincia de Toledo
Burguillos, Cebolla, Alcabón, Villaseca de la Sagra, Velada, Almendral de la Cañada, Méntrida, Recas, Sonseca, Yuncos, Mocejón, Lillo, Ocaña, Oropesa, Miguel Esteban, La Pueblanueva, Guadamur, Navamorcuende, Turleque
VILLASECA DE LA SAGRA
-A las 13,00 horas: refresco de la bandera.
-A las 20,30 horas: procesión de la Virgen de las Angustias.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Montecarlo' y a continuación discoteca móvil
CEBOLLA
-A las 8,00 horas: diana.
-A las 8,30 horas: suelta de vaquillas.
-A las 13,30 horas: refresco popular.
-A las 18,00 horas: festival taurino con Esaú Fernández, Jesús Martínez y el novillero Diego Bastos, con ganado de Albarreal.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Costa dorada' y a continuación disco móvil 'Efecto'.
VELADA
-A las 18,00 horas: fiesta acuática.
-A las 21,00 horas: cena de vaquilla.
-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Vivache' y a continuación traca fin de fiestas
ALCABÓN
-A las 23,45 horas: espectáculo musical 'Tenorissimus' y a continuación espectáculo 'La noche de la aurora'.
CEDILLO DEL CONDADO
-A las 10,00 horas: diana floreada.
-A las 12,00 horas: misa y a continuación vino español.
-A las 20,00 horas: procesión.
ALMENDRAL DE LA CAÑADA
-A las 9,00 horas: diana.
-A las 12,00 horas: misa y procesión.
-A las 14,15 horas: limonada.
-A las 23,00 horas: actuación de María Nevado y a continuación discoteca móvil.
MÉNTRIDA
-A las 10,30 horas: pasacalles.
-A las 22,00 horas: concurso de recortes y encierro nocturno.
-A la 1,00 horas: Verbena con la orquesta 'Pirata'.
RECAS
-A las 9,00 horas: diana floreada.
-A las 12,00 horas: misa y a continuación aperitivo y refresco.
-A las 20,30 horas: procesión de la Virgen de la Oliva.
-A las 23,00 horas: verbena con al orquesta 'La gran Rockset' y a continuación discoteca móvil.
SONSECA
-A las 9,00 horas: diana floreada.
-A las 11,30 horas: recepción popular.
-A las 12,30 horas: ofrecimiento d la virgen.
-A las 20,00 horas: novena, misa y procesión.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Diamante'.
YUNCOS
-A las 10,30 horas: pasacalles para la entrega de ramos a los mayores de 95 años..
MOCEJÓN
-A las 13,00 horas: las cañas.
-A las 00,30 horas: verbena con al orquesta 'Maxims' y a continuación discoteca móvil.
LILLO
-A las 12,00 horas: misa.
-A las 13,30 horas vino español en el Ayuntamiento.
-A las 21,30 horas: procesión.
-A las 24,00 horas: traca de fin de fiestas.
OCAÑA
-De 12 a 15,00 horas: la pacharanga manchega con los gigantes y cabezudos.
-De 16 a 19,00 horas: tardine.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Atlántida' y a continuación discoteca móvil.
OROPESA
-A las 23,30 horas: espectáculo piromusical.
-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores' y a continuación discoteca móvil.
MIGUEL ESTEBAN
-A las 12,00 horas: misa.
-A las 13,30 horas: vino miguelete.
-A las 21,30 horas: procesión.
-A las 24,00 horas: traca fin de fiestas.
LA PUEBLANUEVA
-A las 12,30 horas: subasta de regalos.
-A las 19,30 horas: tarde de bicicletas.
-A las 21,00 horas: parrillada fin de fiestas y actuación de los saxofonistas hermanos Dorado.
GUADAMUR
-A las 8,30 horas: pasacalles.
-A las 12,00 misa.
-A las 13,00 horas: baile de la bandera.
-A las 22,00 horas: procesión.
-A las 1,00 horas: verbena con la orquesta 'La senda'.
NAVAMORCUENDE
-A las 12,30 horas: misa mayor.
-A las 18,30 horas: festejo taurino con los novilleros Aparicio Romero y Rubén Vara, con reses de Flores Albarrán.
-A las 23,00 horas: procesión.
-A la 1,00 horas: fuegos artificiales.
-A las 1,30 horas: verbena con la orquesta 'Danubios' y después discoteca móvil.
TURLEQUE
-A las 13,00 horas: baile del vermú.
-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.
