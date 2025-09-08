Dónde ir de fiestas este lunes 8 de septiembre en la provincia de Toledo

Procesión de la Virgen de las Angustias del

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 13,00 horas: refresco de la bandera.

-A las 20,30 horas: procesión de la Virgen de las Angustias.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Montecarlo' y a continuación discoteca móvil

CEBOLLA

-A las 8,00 horas: diana.

-A las 8,30 horas: suelta de vaquillas.

-A las 13,30 horas: refresco popular.

-A las 18,00 horas: festival taurino con Esaú Fernández, Jesús Martínez y el novillero Diego Bastos, con ganado de Albarreal.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Costa dorada' y a continuación disco móvil 'Efecto'.

VELADA

-A las 18,00 horas: fiesta acuática.

-A las 21,00 horas: cena de vaquilla.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Vivache' y a continuación traca fin de fiestas

ALCABÓN

-A las 23,45 horas: espectáculo musical 'Tenorissimus' y a continuación espectáculo 'La noche de la aurora'.

CEDILLO DEL CONDADO

-A las 10,00 horas: diana floreada.

-A las 12,00 horas: misa y a continuación vino español.

-A las 20,00 horas: procesión.

ALMENDRAL DE LA CAÑADA

-A las 9,00 horas: diana.

-A las 12,00 horas: misa y procesión.

-A las 14,15 horas: limonada.

-A las 23,00 horas: actuación de María Nevado y a continuación discoteca móvil.

MÉNTRIDA

-A las 10,30 horas: pasacalles.

-A las 22,00 horas: concurso de recortes y encierro nocturno.

-A la 1,00 horas: Verbena con la orquesta 'Pirata'.

RECAS

-A las 9,00 horas: diana floreada.

-A las 12,00 horas: misa y a continuación aperitivo y refresco.

-A las 20,30 horas: procesión de la Virgen de la Oliva.

-A las 23,00 horas: verbena con al orquesta 'La gran Rockset' y a continuación discoteca móvil.

SONSECA

-A las 9,00 horas: diana floreada.

-A las 11,30 horas: recepción popular.

-A las 12,30 horas: ofrecimiento d la virgen.

-A las 20,00 horas: novena, misa y procesión.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Diamante'.

YUNCOS

-A las 10,30 horas: pasacalles para la entrega de ramos a los mayores de 95 años..

MOCEJÓN

-A las 13,00 horas: las cañas.

-A las 00,30 horas: verbena con al orquesta 'Maxims' y a continuación discoteca móvil.

LILLO

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 13,30 horas vino español en el Ayuntamiento.

-A las 21,30 horas: procesión.

-A las 24,00 horas: traca de fin de fiestas.

OCAÑA

-De 12 a 15,00 horas: la pacharanga manchega con los gigantes y cabezudos.

-De 16 a 19,00 horas: tardine.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Atlántida' y a continuación discoteca móvil.

OROPESA

-A las 23,30 horas: espectáculo piromusical.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores' y a continuación discoteca móvil.

MIGUEL ESTEBAN

-A las 12,00 horas: misa.

-A las 13,30 horas: vino miguelete.

-A las 21,30 horas: procesión.

-A las 24,00 horas: traca fin de fiestas.

LA PUEBLANUEVA

-A las 12,30 horas: subasta de regalos.

-A las 19,30 horas: tarde de bicicletas.

-A las 21,00 horas: parrillada fin de fiestas y actuación de los saxofonistas hermanos Dorado.

GUADAMUR

-A las 8,30 horas: pasacalles.

-A las 12,00 misa.

-A las 13,00 horas: baile de la bandera.

-A las 22,00 horas: procesión.

-A las 1,00 horas: verbena con la orquesta 'La senda'.

NAVAMORCUENDE

-A las 12,30 horas: misa mayor.

-A las 18,30 horas: festejo taurino con los novilleros Aparicio Romero y Rubén Vara, con reses de Flores Albarrán.

-A las 23,00 horas: procesión.

-A la 1,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 1,30 horas: verbena con la orquesta 'Danubios' y después discoteca móvil.

TURLEQUE

-A las 13,00 horas: baile del vermú.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.