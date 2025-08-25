Suscribete a
Dónde ir de fiesta este lunes, 25 de agosto, en la provincia de Toledo

Numerosos pueblos de la provincia siguen celebrando estos días sus festejos, conciertos y todo tipo de actos lúdicos, sin olvidar los de carácter religioso

A la 1.00 horas, Navahermosa baila al son de la orquesta Jenasen
ABC

Toledo

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 11,00 horas: diana infantil.

-A las 11,00 horas: bueyada infantil.

-A las 12,30: baile del vermú con Dj8.

-A las 19,00 horas: becerrada con Antonio de Jesús, Alejandro Lupion y Raúl Alba y el novillero local Jesús García 'El Mosca'.

-A las 21,00 horas: degustación de huevos fritos.

-A las 23,00 horas: pasacalles.

-A las 24,00 horas: pobre de mi y fin de fiestas.

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

-A las 14,00 horas: gran paella popular.

-A las 20,00 horas: juegos populares.

-A las 21,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 22,00 horas: merienda fin de fiesta con lomo con huevos.

-A las 22,30 horas: actuación de 'Son de dos'.

-A las 00,30 horas: globos de los deseos.

-A la 01,00 horas: fuegos artificiales fin de fiestas.

AÑOVER DE TAJO

-A las 10,30 horas: encierro infantil.

-A las 13,00 horas: baile del vermú con el grupo 'Darwin'.

-A las 19,00 horas: corrida de toros con ganado de Peñajara para Antonio Ferrera, Morenito de Aranda y Álvaro Lorenzo.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano' y macrodiscoteca móvil 'The Auction'.

-A las 2,00 horas: correfuegos.

HUERTA DE VALDECARÁBANOS

-A las 12,00 horas: santa misa.

-A las 14,30 horas: paella popular.

A las 19,00: trial show.

-A las 00,30 horas: La edad de oro del pop español.

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ

-A las 11 horas: santa misa.

-A las 19,00 horas: entrega de trofeos.

-A las 24,00 horas: actuación de Óscar Recio y Almudena Cruza..

-A las 3,30 horas: discoteca móvil.

NAVAHERMOSA

-A las 7,00 horas: diana.

-A las 8,00 horas: vaquilla del aguardiente.

-A las 9,00 horas: desayuno popular.

-A las 12,00 horas: encierro de bueyada infantil.

-A las 22,00 horas: grand prix.

-A la 01,00 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.

VILLALUENGA DE LA SAGRA

-A las 22,30 horas: carrera popular y a continuación fiesta de la espuma.

TEMBLEQUE

-De 11 a 14,00 horas: parque acuático.

-A las 12,30 horas: baile del vermú con la charanga 'Los Improvisaos'.

-A las 21,30 horas: concierto de la asociación musical 'Cristo del Valle' de Tembleque.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Gran Danubios'.

-A las 00,30 horas: tributo a El canto del loco..

LAYOS

-A las 13,30 horas: entrega de premios.

-A las 14,30 horas: baile del vermú con el saxofonista Ricardo Cruz y sesión Dj, además de concurso de disfraces.

-A las 17,00 horas: juegos populares.

ALMONACID

-A las 11,00 horas: fiesta del agua.

-A las 13,30 horas: baile del vermú con el grupo 'Despacito y a compás'..

-A las 14,30 horas: caldereta popular.

-A las 19,00 horas: tradicional subida a la cucaña.

-A las 20,30 horas: concurso de pleita y tomiza.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores'.

ORGAZ

-A las 13,30 horas: baile del vermú con Alen Cruz.

-A las 23,30 horas: feria en familia con el saxofonista Ismael Dorado.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'La Pirata'.

VILLANUEVA DE ALCARDETE

-A las 10,00 horas: concurso de calderetas y después Weekend Festival.

-A las 23,00 horas fin de fiestas con un espectáculo de tangos con la compañía Estefanía Siles.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

-A las 9,00 horas: diana floreada.

-A las 12,00 misa mayor.

-A las 13,00 horas: vino de honor.

-A las 21,30 horas: procesión.

-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Taxxara'.

-A las 2,00 horas: toros de fuego para niños y después para adultos.

-A las 5,00 horas: discoteca móvil.

 

BOROX

-A las 18,30 horas: bueyada infantil.

GÁLVEZ

-A las 10,00 horas: encierro con bueyada y después juegos acuáticos.

-A las 18,00 horas: carrera de cintas.

-A las 22 horas: pistolas de gelball.

