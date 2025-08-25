A la 1.00 horas, Navahermosa baila al son de la orquesta Jenasen

Dónde ir de fiesta este lunes, 25 de agosto, en la provincia de Toledo Numerosos pueblos de la provincia siguen celebrando estos días sus festejos, conciertos y todo tipo de actos lúdicos, sin olvidar los de carácter religioso

SANTA CRUZ DEL RETAMAR

-A las 11,00 horas: diana infantil.

-A las 11,00 horas: bueyada infantil.

-A las 12,30: baile del vermú con Dj8.

-A las 19,00 horas: becerrada con Antonio de Jesús, Alejandro Lupion y Raúl Alba y el novillero local Jesús García 'El Mosca'.

-A las 21,00 horas: degustación de huevos fritos.

-A las 23,00 horas: pasacalles.

-A las 24,00 horas: pobre de mi y fin de fiestas.

SAN BARTOLOMÉ DE LAS ABIERTAS

-A las 14,00 horas: gran paella popular.

-A las 20,00 horas: juegos populares.

-A las 21,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 22,00 horas: merienda fin de fiesta con lomo con huevos.

-A las 22,30 horas: actuación de 'Son de dos'.

-A las 00,30 horas: globos de los deseos.

-A la 01,00 horas: fuegos artificiales fin de fiestas.

AÑOVER DE TAJO

-A las 10,30 horas: encierro infantil.

-A las 13,00 horas: baile del vermú con el grupo 'Darwin'.

-A las 19,00 horas: corrida de toros con ganado de Peñajara para Antonio Ferrera, Morenito de Aranda y Álvaro Lorenzo.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Vulkano' y macrodiscoteca móvil 'The Auction'.

-A las 2,00 horas: correfuegos.

HUERTA DE VALDECARÁBANOS

-A las 12,00 horas: santa misa.

-A las 14,30 horas: paella popular.

A las 19,00: trial show.

-A las 00,30 horas: La edad de oro del pop español.

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ

-A las 11 horas: santa misa.

-A las 19,00 horas: entrega de trofeos.

-A las 24,00 horas: actuación de Óscar Recio y Almudena Cruza..

-A las 3,30 horas: discoteca móvil.

NAVAHERMOSA

-A las 7,00 horas: diana.

-A las 8,00 horas: vaquilla del aguardiente.

-A las 9,00 horas: desayuno popular.

-A las 12,00 horas: encierro de bueyada infantil.

-A las 22,00 horas: grand prix.

-A la 01,00 horas: verbena con la orquesta 'Jenasan'.

VILLALUENGA DE LA SAGRA

-A las 22,30 horas: carrera popular y a continuación fiesta de la espuma.

TEMBLEQUE

-De 11 a 14,00 horas: parque acuático.

-A las 12,30 horas: baile del vermú con la charanga 'Los Improvisaos'.

-A las 21,30 horas: concierto de la asociación musical 'Cristo del Valle' de Tembleque.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Gran Danubios'.

-A las 00,30 horas: tributo a El canto del loco..

LAYOS

-A las 13,30 horas: entrega de premios.

-A las 14,30 horas: baile del vermú con el saxofonista Ricardo Cruz y sesión Dj, además de concurso de disfraces.

-A las 17,00 horas: juegos populares.

ALMONACID

-A las 11,00 horas: fiesta del agua.

-A las 13,30 horas: baile del vermú con el grupo 'Despacito y a compás'..

-A las 14,30 horas: caldereta popular.

-A las 19,00 horas: tradicional subida a la cucaña.

-A las 20,30 horas: concurso de pleita y tomiza.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Coolores'.

ORGAZ

-A las 13,30 horas: baile del vermú con Alen Cruz.

-A las 23,30 horas: feria en familia con el saxofonista Ismael Dorado.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'La Pirata'.

VILLANUEVA DE ALCARDETE

-A las 10,00 horas: concurso de calderetas y después Weekend Festival.

-A las 23,00 horas fin de fiestas con un espectáculo de tangos con la compañía Estefanía Siles.

SANTA CRUZ DE LA ZARZA

-A las 9,00 horas: diana floreada.

-A las 12,00 misa mayor.

-A las 13,00 horas: vino de honor.

-A las 21,30 horas: procesión.

-A las 23,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Taxxara'.

-A las 2,00 horas: toros de fuego para niños y después para adultos.

-A las 5,00 horas: discoteca móvil.

BOROX

-A las 18,30 horas: bueyada infantil.

GÁLVEZ

-A las 10,00 horas: encierro con bueyada y después juegos acuáticos.

-A las 18,00 horas: carrera de cintas.

-A las 22 horas: pistolas de gelball.