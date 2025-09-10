Cuadri: Un tránsito entre la psicosis y la bravura para cerrar el 'Alfarero de Oro' en Villaseca de la Sagra

Gabriel Moreno Villaseca de la Sagra 10/09/2025

Actualizado a las 22:44h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Cuadri no defraudó. Un clásico ya en el cierre del 'Alfarero de Oro' puso todos los alicientes para un tarde que discurrió entre el peligro, la psicosis y la bravura. Un encierro con mucha romana -excesiva en algunos ejemplares- y de comportamiento variado, con un enclasado tercero y un quinto encastado, pusieron a prueba a una terna en la que sobresalió Jesús de la Calzada por oficio y por eso que cuelga entre las piernas, mientras que Kevin Alcolado navegó en un mar de dudas con tres novillos complejos y que le pillaron con su escaso rodaje. Joao D'Alva dejó buenos apuntes hasta que sufrió en una cornada en el primero en la región lumbar y un varetazo en la pierna. Un percance superficial, pero que compungió a la plaza desde el inicio de la tarde por su dureza.

La tarde de Cuadri comenzó en otro tono distinto al del peligro. Logró Joao D'Alba encadenar varias verónicas al imponente primero y su esfuerzo lidiador y en banderillas dio buen aire al comienzo. En la faena de muleta, el portugués se vio con posibilidades y antepuso el lucimiento a darle más distancia y tiempo al novillo y pagó con sangre la entrega. El luso fue corneado cuando trataba de cuadrar al novillo, sufriendo una herida en la zona lumbar y otro varetazo en la pierna derecha. Fue el comienzo de la psicosis.

Noticia Relacionada 'El Mene': un toreo caro de espada roma en Villaseca de la Sagra Gabriel Moreno El maño completa su histórica encerrona con tres orejas, donde la espada se llevó un resultado más rotundo

Se llevó la tarde Jesús de la Calzada, por entrega y por oficio. El salmantino acusó su rodaje y se hizo dueño de la enclasada embestida del tercero, un caramelito de Cuadri. Muy entonado y dispuesto, destacando por derecho gracias a la profundidad que ofreció el utrero. 'Zalamero' fue arrastrado entre una ovación unánime, mientras que Jesús recibió mismo premio tras fallar con el acero. El quinto, con hechuras casi de bisonte, fue un exceso. Largo, hondo, alto y, lo más importante, encastado. En la muleta sacó ese nervio en los derechazos de Jesús, que se jugó el tipo para no quedarse sin premio. El acero volvió a fallar, pero la dimensión ahí queda y 'Desertor' murió y fue arrastrado entre una unánime ovación.

Kevin Alcolado, sencillamente, le pesó la tarde y afloró su poco rodaje. La cornada de Joao D'Alva tuvo mucho que ver. Le costó acoplarse a un inmenso segundo más allá de algún muletazo suelto y una estocada muy baja. El cuarto fue algo parecido a un demonio, extremadamente astifino y cargado de malas intenciones y Kevin Alcolado no lo vio claro. No quiso confianzas con el de Cuadri y todo pasó desapercibido. Se puso complicado para ajusticiar y volvió vivo a los corrales tras oír los tres avisos. Con el sexto alargó sin argumentos y la faena no tuvo eco ninguno.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Villaseca de la Sagrada. Algo más de tres cuartos de entrada. Novillos de Celestino Cuadri, excesivamente bien presentados -la mejor de la feria- y de juego variado en su conjunto. Un encierro que mantuvo la emoción durante todo el festejo con un tercero enclasado y un quinto encastado. El resto, con opciones y peligro en su justa medida.

Joao D'Alva (de frambuesa y oro): herido

Jesús de la Calzada (azul cielo y oro): silencio tras aviso en el que mató por Joao, ovación y silencio

Kevin Alcolado (de blanco y oro): silencio, pitos tras tres avisos y silencio en el que mató por Joao.