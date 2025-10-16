Suscribete a
ABC Premium

Conferencias, presentaciones y una ruta nocturna al cementerio, en las VII Jornadas del Misterio de Mora

Se celebran del 17 al 25 de octubre, una propuesta para «vivir una experiencia cultural distinta, enigmática y apasionante»

El castillo de Mora, nuevo éxito del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas'

Martín Lázaro, Tomás Arribas y José Luis Alonso
Martín Lázaro, Tomás Arribas y José Luis Alonso diputación

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Toledo ha mostrado este jueves su apoyo a las VII Jornadas del Misterio de Mora, una propuesta cultural original y diferente que se ha consolidado como un referente provincial por su capacidad para unir divulgación, patrimonio y una participación creciente ... que se repite en cada edición, reflejando el interés y la respuesta del público toledano hacia este tipo de iniciativas culturales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app