Conferencias, presentaciones y una ruta nocturna al cementerio, en las VII Jornadas del Misterio de Mora

La Diputación de Toledo ha mostrado este jueves su apoyo a las VII Jornadas del Misterio de Mora, una propuesta cultural original y diferente que se ha consolidado como un referente provincial por su capacidad para unir divulgación, patrimonio y una participación creciente ... que se repite en cada edición, reflejando el interés y la respuesta del público toledano hacia este tipo de iniciativas culturales.

En la presentación, que ha tenido lugar en la institución provincial, ha participado el diputado de Cultura, Tomás Arribas, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mora, Martín Lázaro García, y el presidente de la Asociación Cultural Misterio Mora, José Luis Alonso, según ha informado la diputación en nota de prensa.

Arribas ha puesto en valor la apuesta de la Asociación Misterio Mora y del Ayuntamiento por una iniciativa «que comenzó en 2015 como la ilusión de unos amigos curiosos y se ha convertido en una propuesta cultural estable, que investiga, divulga y, sobre todo, hace comunidad en torno a la historia menos conocida y los enigmas que forman parte de la memoria colectiva«.

El diputado ha señalado que las jornadas «persiguen objetivos que compartimos, como acercar la cultura a nuevos públicos, ofrecer actividades diferentes y participativas, y fomentar el intercambio de ideas entre especialistas, aficionados y vecinos interesados en los distintos ámbitos de la cultura y el conocimiento».

En este sentido, ha valorado el éxito de participación de ediciones anteriores, recordando que «la visita nocturna al cementerio reunió el pasado año a más de ochenta personas, lo que demuestra el gran interés que despiertan estas jornadas entre el público».

Referente provincial

«Mora es hoy un referente provincial en este ámbito; no solo por la calidad de sus invitados -con nombres de alcance nacional-, sino también por la proyección que ha alcanzado la Asociación Cultural Misterio Mora, extendiendo su actividad a localidades como Orgaz, Ajofrín o Turleque, y colaborando con instituciones culturales en toda la provincia», ha añadido.

Asimismo, ha valorado la variedad del programa, con conferencias, presentaciones, visitas y grabaciones en directo, con un formato que busca el diálogo entre público y ponentes. «Estamos ante unas jornadas que amplían el mapa cultural provincial», ha asegurado Arribas, quien se ha mostrado convencido de que «propuestas innovadoras como ésta, que van más allá de lo habitual, enriquecen la oferta de cultura de los municipios».

Para terminar, el diputado ha felicitado a la organización y al municipio de Mora «por abrir puertas a la curiosidad, al pensamiento crítico y, por supuesto, al misterio» y ha invitado a todos los ciudadanos de la provincia a participar entre los días 17 y 25 de octubre en esta propuesta, para «vivir en Mora una experiencia cultural distinta, enigmática y apasionante».

Por su parte, el concejal de Cultura de Mora, Martín Lázaro García, ha señalado que estas jornadas «vienen a llenar un espacio en el que existe una clara demanda dentro de la oferta cultural, el del misterio y lo desconocido, y resultan atractivas tanto para quienes creen en estos temas como para los más escépticos, gracias a su enfoque serio».

Además, ha destacado el éxito de la ruta nocturna al cementerio, «que se hace con todo el respeto» y de la que él mismo es guía: «Una visita muy especial que cada año incorpora novedades, en la que se detallan distintos aspectos históricos y artísticos del camposanto, especialmente de su parte más antigua y monumental, donde se conservan esculturas de gran valor de un creador local, compañero de Juan de Ávalos».

Por último, el presidente de la asociación ha destacado la variedad y el nivel del programa de esta séptima edición, que reunirá a reconocidos expertos de este ámbito como Sol Blanco Soler, Paco Pérez Caballero, Óscar Fábregas o Álex Escolà-Gascón. «Nuestro objetivo es dar a conocer el mundo del misterio con respeto y coherencia, sin tabúes, como parte de nuestra cultura», ha resaltado Alonso, quien ha invitado a vecinos y visitantes «a no quedarse en casa y venir a Mora a disfrutar de unas jornadas preparadas con mucho cariño y un cartel muy potente, que atraen cada año a más personas».