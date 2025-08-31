El Colegio de Trabajo Social considera «inoportunas» las declaraciones de la alcaldesa de Yeles

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social han lamentado profundamente los acontecimientos que tuvieron lugar el domingo 24 de agosto en Yeles (Toledo), y han mostrado su preocupación «por las inadecuadas declaraciones de la alcaldesa de la localidad en los medios de comunicación», señalando directamente al Equipo de Servicios Sociales responsables de lo sucedido.

La Dirección General de Acción Social se ha puesto en contacto con el Colegio Oficial de Trabajo Social, para manifestar el rechazo a las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Yeles, por considerar dichas manifestaciones totalmente inoportunas y ajenas a la realidad del funcionamiento de los servicios sociales.

Por otro lado, la Dirección General de Acción Social ha trasladado a la Alcaldía de Yeles la necesidad de distinguir y comprender con rigor el ámbito competencial de los servicios sociales, señalando que situaciones relacionadas con la salud pública y la atención a la salud mental corresponden a otros dispositivos especializados del sistema sanitario.

Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la labor profesional del Trabajo Social y con la correcta coordinación interinstitucional en beneficio de la ciudadanía.

Recordamos que los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen el primer nivel del Sistema Público de Servicios Sociales. Su función principal es prevenir, detectar y acompañar situaciones de vulnerabilidad psicosocial, así como garantizar el acceso a derechos y recursos sociales , siempre dentro de su ámbito de competencias. Estos servicios están integrados por equipos profesionales, entre ellos trabajadoras y trabajadores sociales, que desarrollan una labor técnica fundamentada en el conocimiento, el rigor profesional y el compromiso ético con las personas y las comunidades.

Por último, exigimos una adecuada coordinación institucional para poder garantizar una correcta atención a la salud mental de la ciudadanía, y evitar en la medida de lo posible, que vuelvan a producirse situaciones de este tipo.