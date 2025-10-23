Suscribete a
Camarena celebra este sábado su 875 aniversario con un gran acto que unirá historia, memoria y democracia

El municipio toledano recordará el origen medieval de su constitución y la donación del primer documento que menciona a Camarena como villa en 1150 por el rey Alfonso VII y su hijo Sancho a Domingo Domínguez y sus descendientes

Camarena se une para preservar, recopilar y transmitir su patrimonio cultural

Plaza de la Caridad de Camarena
Plaza de la Caridad de Camarena abc

La localidad toledana de Camarena celebrará este sábado, 25 de octubre, su 875 aniversario con un acto institucional y una jornada festiva que reunirán a vecinos, autoridades, colectivos y representantes municipales de distintas etapas democráticas, en un homenaje al pasado y al presente de ... la villa.

