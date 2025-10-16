El Ayuntamiento de Mora viste al equipo Dance Center para el Campeonato de Europa de Danza

El Ayuntamiento de Mora que preside Emilio Bravo ha donado como equipación deportiva una sudadera y una chaqueta con el logo del ayuntamiento al equipo local Dance Center, quien participará el 26 de octubre en la localidad francesa de Dijon, en el Campeonato de ... Europa de Danza.

Meses atrás, el club local se ganó el derecho a participar en el certamen continental por su notable participación en el campeonato nacional.

En el acto también estuvieron presentes, la concejal de Igualdad, Juani Valero; el de Cultura, Martín Lázaro y técnicas del Centro de la Mujer. El lema que han escogido para la efeméride es, 'Baila, son tus alas, vuela', que deben servir para tener libertad, empoderamiento y esperanza.

Mora Dance Center lleva trabajando en Mora bastantes años promocionando la danza, dispone de varios grupos de mujeres y mixtos y a él acuden más de un centenar de personas tanto de la localidad como de poblaciones limítrofes.