Suscribete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Mora viste al equipo Dance Center para el Campeonato de Europa de Danza

Se celebrará el 26 de octubre en la localidad francesa de Dijon

Cien alumnas celebran el Día de la Danza con baile español en plaza de Zocodover de Toledo

Foto de familia del equipo Dance Center de Mora
Foto de familia del equipo Dance Center de Mora abc

Carlos Martín-Fuertes

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Mora que preside Emilio Bravo ha donado como equipación deportiva una sudadera y una chaqueta con el logo del ayuntamiento al equipo local Dance Center, quien participará el 26 de octubre en la localidad francesa de Dijon, en el Campeonato de ... Europa de Danza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app