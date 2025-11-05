Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El PP propone prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona
Última hora
La juez de la dana cita como testigo a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro

Amplían las obras del nuevo encauzamiento de Cobisa para garantizar aún más la seguridad hídrica del municipio

La consejera de Desarrollo Sostenible anuncia una segunda fase en 2026 con una inversión de 1,3 millones de euros aportados por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento

Comienzan las obras de canalización en Cobisa para acabar con las inundaciones

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

La consejera de Desarrollo Sostenible ha visitado la nueva canalización del arroyo de la Degollada en Cobisa
La consejera de Desarrollo Sostenible ha visitado la nueva canalización del arroyo de la Degollada en Cobisa JCCM

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, consolida el proyecto de encauzamiento del arroyo de la Degollada en el municipio de Cobisa (Toledo) con la ampliación de las obras en una segunda fase que se ejecutará en ... 2026, con el objetivo de reforzar aún más la seguridad hídrica y prevenir futuras inundaciones en el municipio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app