Nueva Jura de Bandera civil en la Academia de Infantería de Toledo: cómo apuntarse y todos los requisitos

La Academia de Infantería volverá a acoger el Acto de Juramento a la Bandera de España del personal civil que lo solicite. El acto se celebrará en la Plaza de Armas el sábado día 8 de noviembre, a las 12.00 horas.

Este acto está enmarcado dentro de las actividades programadas para la celebración del 175 Aniversario de la Creación del Colegio de Infantería en Toledo, tal y como ha informado la propia academia en nota de prensa.

Para este día la Academia ha programado una exposición de medios y materiales de la Academia de Infantería en la fachada principal de la Academia, y un salto paracaidista en el que participarán los componentes del Departamento de Perfeccionamiento Paracaidista de la Academia destacados en Murcia.

El 5 de noviembre de 1850 durante el reinado de Isabel II es creado por Real decreto el que se puede considerar el primer Centro de Enseñanza del Arma: el Colegio de Infantería, considerado como el origen de la actual Academia de Infantería.

Durante sus inicios reside en los edificios del Hospital de Santa Cruz, Hospital de Santiago y Casa o Fonda de Caridad, de la ciudad de Toledo, renombrado en 1867 como Academia, se cierra en 1869, volviéndose a abrir en 1875, en el Alcázar de Toledo.

Tras varios avatares, trasformaciones y traslados, en septiembre de 1948, queda definitivamente instalada en su actual sitio de la ciudad de Toledo, como seña de identidad de la ciudad y donde goza del cariño y reconocimiento de todos sus habitantes.

Los requisitos para poder realizar el Juramento a la Bandera son tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y para todos aquellos que quieran renovar ese juramento y que «no desmerezca la importancia y trascendencia del acto», que entre una y otra jura hayan pasado, al menos, 25 años, salvo circunstancias extraordinarias.

El trámite que hay que seguir para poder realizar el juramento o promesa a la Bandera, consiste en rellenar una instancia. Todo este proceso lo puede realizar en la siguiente dirección 'Jura de Bandera'.

El número máximo de jurandos es de 400 y el plazo para entrega de solicitudes concluye el día 27 de octubre. En el caso de Toledo, el trámite puede hacerse de forma presencial en la Delegación de Defensa en Castilla La Mancha, que se encuentra en la Calle Duque de Lerma número 6, Toledo 45003, (teléfonos 925 28 33 76 / 925 28 42 94 email dd.toledo@oc.mde.es).

Para aclarar dudas se puede contactar con la Academia de Infantería (Tfno.: 925 247011 / acinf.protocolo@mde.es).

