Este jueves 10 de abril se inaugura en la mezquita de Tornerías una exposición única, en la que el visitante podrá admirar una selección de obras primorosamente damasquinadas. Única, porque por primera vez se verán piezas que nunca habían sido expuestas ni en Toledo ni en ninguna otra parte, pero también porque la muestra recoge el legado de una intensa y fructífera colaboración entre la comarca armera guipuzcoana y Toledo, una relación que se remonta muchos siglos en el tiempo, cuando las famosas espadas toledanas se forjaban con el acero de Mondragón.

Esta preciosa labor de damasquinado, como ornamentación de las armas blancas, se venía practicando en Toledo al menos desde el siglo XVI, gracias a artífices de reconocido prestigio en toda Europa como Diego de Zayas, quien estuvo prestando sus servicios como armero en la corte de Francisco I de Francia y, más tarde, de Enrique VIII de Inglaterra. Un dato poco conocido, recientemente corroborado por el maestro Mariano San Félix y la Fundación Damasquinado de Toledo, es que las rejas forjadas por Villalpando y Céspedes para la capilla mayor y el coro de la catedral de Toledo, respectivamente, fueron damasquinadas en oro y plata por orfebres toledanos.

El agotamiento del acero de Mondragón supuso la crisis de la espadería toledana durante el siglo XVIII. La armería de lujo, sin embargo, comenzará a recuperarse durante la primera mitad del siglo XIX, gracias a artífices eibarreses como Blas Zuloaga (1782 - 1856), a quien se le encomendó la restauración de la Real Armería de Madrid, en mal estado tras el paso del ejército napoleónico, y su hijo Eusebio Zuloaga (1808 – 1898), arcabucero real, con quien el damasquinado merecería las primeras medallas en las Exposiciones Universales. Pero el interés de Eusebio nunca fue más allá de la decoración de armas blancas y armas de fuego. Con su hijo, Plácido Zuloaga (1834 – 1910), padre a su vez del famoso pintor, el arte del damasquinado alcanzaría sus más altas cotas, aplicándose a los más diversos objetos. Del taller de Plácido en Eibar no sólo salieron grandes maestros, sino algunas de las obras más excelsas de damasquinado que se han producido nunca, como el mausoleo del general Prim, hoy en el cementerio de Reus.

Simultáneamente, resurge el damasquinado en Toledo durante la segunda mitad del siglo XIX, gracias a maestros de la talla de Críspulo Avecilla (1828 – 1891), Mariano Álvarez (1835 – 1899) y Dionisio Martínez (muerto en 1906). Todos ellos comenzaron a trabajar en la Fábrica de Armas de Toledo, realizando numerosas visitas a la Armería Real de Madrid para estudiar las guarniciones milanesas del siglo XVI. Establecidos por su cuenta, estos artífices realizaron obras para la Casa Real, algunas de las cuales obtuvieron medallas de oro en Exposiciones Universales y Nacionales. De Avecilla son las extraordinarias tapas cinceladas y damasquinadas del codicilo de Isabel la Católica (Biblioteca Nacional). Del taller de Mariano Álvarez salieron, entre otras obras maestras, dos grandes jarrones para el rey Alfonso XII, y un bargueño cincelado y damasquinado que fue adquirido por el zar de todas las Rusias. Pero quizás el mayor legado que nos dejó Álvarez fueron sus discípulos, como Juan Ballesteros, presente también en esta muestra, que reúne asimismo a otros grandes maestros toledanos del primer tercio del siglo XX, como Alberto Serrano, José Martín Tofiños o Mariano González. La exposición se completa con obras de damasquinadores que realizaron su actividad durante la segunda mitad del pasado siglo y en la actualidad.

El visitante de la exposición que ahora se inaugura en Toledo tiene la oportunidad de contemplar, juntas por primera vez, obras de Plácido Zuloaga y de Mariano Álvarez, entre otros grandes maestros damasquinadores, cuyas aportaciones fueron decisivas para el desarrollo y consolidación de este precioso arte ornamental, no sólo en la realización de piezas de gran empeño, sino también de productos más comerciales, como gemelos, broches, joyeros, pitilleras, relojes, portafotos, etc., los cuales no desmerecieron nunca en cuanto a calidad de aquellas obras monumentales.

Las relaciones que existieron entre el damasquinado eibarrés y el toledano siempre fueron estrechas. Maestros eibarreses recalaron en la ciudad del Tajo, en tanto que damasquinadores toledanos recorrieron el camino inverso. Durante décadas, los damasquinadores de Toledo compraron el hilo y las láminas de oro, así como las plantillas a damasquinar, en la villa guipuzcoana. Por desgracia, el damasquinado prácticamente ha desaparecido en Eibar, y sólo en Toledo, gracias al desarrollo del turismo, quedan damasquinadores en activo, cuyas obras el visitante podrá contemplar en esta exposición. El damasquinado es hoy el símbolo internacional de la ciudad, una preciosa artesanía que hay que proteger, frente a la invasión de productos realizados industrialmente. Esperemos que llegue a buen puerto la iniciativa de la Fundación Damasquinado de Toledo de solicitar a la Consejería la declaración del damasquinado como Bien de Interés Cultural, actualmente en tramitación, como una figura administrativa necesaria para salvaguardar un arte cuya existencia se encuentra amenazada en nuestros días.

Toledo y Eibar, dos ciudades que merecerían estar hermanadas, juntas por primera vez en un espacio cuyo protagonista es el fascinante arte del damasquinado, un inicio brillante de esta nueva etapa en la andadura del Centro Regional de Artesanía. El visitante que se acerque a esta exposición organizada por la Junta de Castilla-La Mancha, la Fundación Zuloaga y la Fundación Damasquinado de Toledo, que ahora se inaugura ( permanecerá abierta hasta el 10 de julio), puede disfrutar de estas pequeñas pero preciosas obras de arte, objetos irrepetibles que custodian, en una época dominada por las reproducciones en serie, la impronta del paciente trabajo del artesano; un trabajo que nos humaniza, pues permite cultivar las virtudes de la destreza y la perseverancia, no encontrando otra recompensa que la belleza y el amor por la obra bien hecha.

SOBRE EL AUTOR Luis Peñalver Alhambra Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid

