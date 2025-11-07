Suscribete a
Herida una joven de 25 años tras chocar su turismo con un camión en la A-42 a la altura de Toledo

El accidente, ocurrido en el kilómetro 66 de la A-42, obligó a cortar la autovía en sentido Ciudad Real durante más de dos horas

La joven herida fue trasladada en una UVI al hospital de Toledo
ABC

Toledo

Una mujer de 25 años resultó herida en la noche de este jueves tras la colisión del turismo que conducía con un camión a la altura del kilómetro 66 de la autovía A-42, en el término municipal de Toledo. El aviso del siniestro ... se recibió a las 21.08 horas, según informó el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

