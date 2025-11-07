Herida una joven de 25 años tras chocar su turismo con un camión en la A-42 a la altura de Toledo

Una mujer de 25 años resultó herida en la noche de este jueves tras la colisión del turismo que conducía con un camión a la altura del kilómetro 66 de la autovía A-42, en el término municipal de Toledo. El aviso del siniestro ... se recibió a las 21.08 horas, según informó el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una UVI móvil, que trasladó a la joven al Hospital General Universitario de Toledo. También intervinieron los bomberos de Toledo, encargados de asegurar la zona y colaborar en las labores de atención, y agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico y realizaron el atestado.

El siniestro obligó a cortar la autovía en sentido Ciudad Real durante las labores de asistencia y limpieza de la vía. La circulación quedó restablecida alrededor de las 23.30 horas.