Dónde ir de fiestas este viernes 26 de septiembre en la provincia de Toledo
Toledo, Torrijos, Novés, Pantoja, Olías del Rey
TOLEDO (PLAZA DE LA BELLOTA)
-A las 20,45 horas: pregón a cargo de Enrique Maeso Carrasco.
-A las 21,00 horas: concierto de 'Demorao'.
-A las 22,30 horas: actuación del trío de Santi Campello.
TORRIJOS
-A las 12,00 horas: gigantes y cabezudos.
-A las 13,30 horas: desfile de peñas con charanga.
-A las 13,00 horas: discoteca en zona joven.
-A las 15,00 horas: fiesta indie.
-A las 16,00 horas: música en directo 'Otro Kanto Gallaría'.
-De 18 a 21,00 horas: Ruta Mahou Music.
-A las 19,00 horas: espectáculo infantil 'E famoso mundo del circo'.
-A las 20 y 22,30 horas: teatro con 'Y al final se armó el follón'.
-A las 22,00 horas: concurso de recortes.
-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Taxxara'.
-De 01,00 a 6,00 horas: discoteca móvil.
NOVÉS
-A las 11,00 horas: encierro infantil.
-A las 12,00 horas: parque infantil.
-A las 13,30 horas: fiesta de la espuma.
-A las 14,00 horas: tradicional degustación de judías.
-A las 18,30 horas: humor amarillo.
-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula Show' y a continuación discoteca móvil.
PANTOJA
-A las 22,30 horas: pregón de fiestas a cargo de Marta Olivares, jefa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y coronación de reina y damas de las fiestas.
-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Azahara'.
-A las 1,30 horas: macrodiscoteca.
OLÍAS DEL REY
-A las 21,00 horas: encuentro gastronómico.
-A las 22,30 horas: actuación de Destrangis, tributo a 'Estopa'.
-A las 24,00 horas: espectáculo musical 'Sandungueo'.
