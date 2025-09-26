La orquesta 'Taxxara' actuará a las 22:30 en Torrijos

Dónde ir de fiestas este viernes 26 de septiembre en la provincia de Toledo Toledo, Torrijos, Novés, Pantoja, Olías del Rey

TOLEDO (PLAZA DE LA BELLOTA)

-A las 20,45 horas: pregón a cargo de Enrique Maeso Carrasco.

-A las 21,00 horas: concierto de 'Demorao'.

-A las 22,30 horas: actuación del trío de Santi Campello.

TORRIJOS

-A las 12,00 horas: gigantes y cabezudos.

-A las 13,30 horas: desfile de peñas con charanga.

-A las 13,00 horas: discoteca en zona joven.

-A las 15,00 horas: fiesta indie.

-A las 16,00 horas: música en directo 'Otro Kanto Gallaría'.

-De 18 a 21,00 horas: Ruta Mahou Music.

-A las 19,00 horas: espectáculo infantil 'E famoso mundo del circo'.

-A las 20 y 22,30 horas: teatro con 'Y al final se armó el follón'.

-A las 22,00 horas: concurso de recortes.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Taxxara'.

-De 01,00 a 6,00 horas: discoteca móvil.

NOVÉS

-A las 11,00 horas: encierro infantil.

-A las 12,00 horas: parque infantil.

-A las 13,30 horas: fiesta de la espuma.

-A las 14,00 horas: tradicional degustación de judías.

-A las 18,30 horas: humor amarillo.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'La Brújula Show' y a continuación discoteca móvil.

PANTOJA

-A las 22,30 horas: pregón de fiestas a cargo de Marta Olivares, jefa de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y coronación de reina y damas de las fiestas.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Azahara'.

-A las 1,30 horas: macrodiscoteca.

OLÍAS DEL REY

-A las 21,00 horas: encuentro gastronómico.

-A las 22,30 horas: actuación de Destrangis, tributo a 'Estopa'.

-A las 24,00 horas: espectáculo musical 'Sandungueo'.