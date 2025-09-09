A las 24,00 horas en Méntrida se realizará el tributo a Mecano

Dónde ir de fiestas este martes 9 de septiembre en la provincia de Toledo Burguillos, Cebolla, Villaseca de la Sagra, Almendral de la Cañada, Méntrida, Recas, Sonseca, Yuncos, Mocejón, Ocaña, Oropesa, Miguel Esteban, Guadamur, Navamorcuende, Turleque, Villarrubia de Santiago

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 9,00 horas: tradicional encierro.

-A las 12,30 horas: almuerzo solidario con cocina villasecano.

-A las 18,30 horas: novillada con picadores con Mario Arruza, Diego Bastos y Bruno Martínez, con ganado de José Escolar.

-A las 24,00 horas: verbena con al orquesta 'Cinema' y después discoteca móvil.

CEBOLLA

-A las 10,00 horas: encierro infantil.

-A las 14,30 horas: animación.

-A las 18,00 horas: grand prix.

-A las 21,30 horas: entrega de premios y trofeos y a continuación tributo por-rock y discoteca móvil.

ALMENDRAL DE LA CAÑADA

-A las 14,00 horas: concurso de migas y campeonato de petanca.

MÉNTRIDA

-A las 9,00 horas: tradicional encierro.

-A las 18,30 horas: exhibición de tambores, cornetas y majorettes.

-A las 18,30 horas: novillada con picadores con Rafael Reyes, Víctor Cerrato y Daniel Pérez con ganado de Mariano de León.

-A las 24,00 horas: tributo a Mecano y después discoteca móvil.

RECAS

-A las 9,00 horas encierro.

-A las 14,00 horas: gran paella.

-A las 18,00 horas: novillada con picadores con Miguel Serrano y Joaquín Caro y ganado de Carriquiri..

-A las 21,30 horas: actuación de 'El regreso de la época'.

-A las 24,00 horas: traca fin de fiestas..

SONSECA

-A las 12,30 horas: pasacalles a caballo y vino español.

-A las 22,00 horas: concierto 'Tenor's dreams'.

A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Maxims'.

YUNCOS

-A las 10,00: horas: juegos populares para jubilados y prejubilados.

-A las 21,00 horas: cena homenaje a jubilados y prejubilados, con los cómicos Luismi y Pedro Llamas, y al final actuación de 'Las Carlotas'.

MOCEJÓN

-A las 10,00 horas: encierro.

-A las 13,00 horas: las cañas pop.

-A las 22,00 horas: baile ecuestre y festival taurino.

-Amó las 24,00 horas: actuación del grupo 'Versionex' y discoteca móvil.

OCAÑA

-A las 13,00 horas: charanga 'El conejo de la Loles'.

-A las 17,00 horas: festival taurino con Javier Sánchez Vara, Rubén Vara y Esteban García del Pino. Al final se soltarán dos vaquillas.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Sonital'.

OROPESA

-A las 13,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 14,00 horas:cañas amenizadas por 'Oscar Recio.

-A las 21,00 horas: espectáculo de Rocío Durán.

MIGUEL ESTEBAN

-A las 12,00 horas: ofrenda de reina y damas.

-A las 13,00 horas: subasta de ofrendas.

-A las 17,30 horas: festival taurino con Finito de Córdoba, Finito Vázquez y Héctor Recuero, con ganado de 'Las monjas'.

-A las 00,30 horas: verbena con al orquesta 'Danubios'.

GUADAMUR

-A las 12,30 horas: cabildo general y elección de nuevo hermano mayor.

-A las 20,00 horas: noche clásica con el cómico Diego Arjona.

-A las 22,00 horas: Asociación Socio-Cultural José Guillermo Sánchez.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'Tronos'.

NAVAMORCUENDE

-A las 9,00 horas: tradicional encierro.

-A las 18,30 horas: festejo taurino con Manuel Real 'Realito', Javi Spínola Rivera, Óscar Sierra y Raúl Alba, con reses de Francisco Porcel.

-A las 24,00 horas: verbena con la orquesta 'La Factoría'.

TURLEQUE

-A las 13,00 horas: fiesta de la cerveza.

.A las 20,00 horas: merienda popular.

A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Buonasera'.

VILLARRUBIA DE SANTIAGO

-A las 10,00 horas: encierro.

-A las 13,00 horas: concierto con la banda de música.

-A las 18,00 horas: novillada sin picadores con Julio Aparicio y Jaime de Pedro, con ganado de herederos de Felipe Bartolomé.

-A las 21,00 horas: pasacalles 'El retrete'.

-A las 24,00 horas: bingo y macrodiscoteca..