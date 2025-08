Familias de Mora, en Toledo, denuncian la intención de la Junta de expropiar un 'mar de olivos'

Una decisión del Gobierno regional ha generado preocupación y rechazo entre más de 290 propietarios de fincas de olivar tradicional en el municipio de Mora, Toledo, que han recibido cartas de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. En estas comunicaciones, enviadas de manera masiva y con un carácter genérico se les citó a un acto de apeo el 7 de julio de 2025, un proceso de deslinde, ya sea judicial o administrativo, que busca determinar la extensión y ubicación exacta de una propiedad, sin entrar en cuestiones sobre derechos reales. En este caso se pretende actuar sobre la vía pecuaria conocida como «Cañadas de las Sierras de Mora».

Las familias propietarias de estos terrenos están preocupadas por ver cómo sus tierras, muchas de ellas con escrituras en el registro de la propiedad que datan de generaciones pasadas, ahora podrían pasar a ser bienes públicos, por lo que expresan su desacuerdo y preocupación con la decisión de la Consejería, según han denunciado a ABC algunos afectados.

La medida se basa en una resolución que, según ellos, se apoya en una Orden Interministerial de 1931, sin que exista un reconocimiento formal ni validado de la existencia de la cañada en cuestión.

El acto de apeo, que no resultó fructífero, evidenció la postura firme de los afectados, quienes no consienten que sus bienes sean usurpados sin fundamentos claros y sin un proceso transparente. Los propietarios argumentan que los croquis y trazados utilizados para justificar el deslinde no están registrados ni publicados de forma válida, y que sus derechos de propiedad, protegidos por la Constitución y el Código Civil, deben ser respetados.

Ante esta situación, las familias afectadas han anunciado que continuarán movilizándose y realizando movimientos de protesta hasta que se detenga un procedimiento que consideran injusto y que, en su opinión, nunca debió iniciarse. Los vecinos de Mora mantienen su postura de defender sus derechos y sus tierras y exigen «una revisión justa y transparente del proceso».