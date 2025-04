Ha nacido una estrella: Kofane

Su historia tiene todos los argumentos de una película, pero es real: joven delantero africano que apenas lleva tiempo jugando al fútbol y que, fuera del radar de los grandes equipos del mundo, aterriza en el juvenil de División de Honor del Albacete Balompié gracias a un convenio con la academia AS Nylon. Allí llama la atención del entrenador del primer equipo, Alberto González, que «le vio algo». Y así es como el estadio Carlos Belmonte se ha llenado de ojeadores («del Newcastle, del Aston Villa, del Manchester United y de un montón más», aseguran en el club manchego) para ver en directo el alumbramiento de una posible nueva estrella.

Se llama Christian Michel Kofane, nació en Camerún hace 18 años (cumple los 19 en julio) y va a haber tortas por hacerse con sus servicios. Pisó La Mancha en noviembre, marcando seis goles en seis partidos con el juvenil. En enero, en su debut en el fútbol profesional, tardó menos de dos minutos en descorchar el champán frente al Racing de Santander. Desde entonces se ha convertido en «indiscutible». Acumula 14 partidos (12 de ellos como titular) y cinco goles en 837 minutos (uno cada 167,4 minutos). El último de ellos, ante el Elche este domingo, fue una barbaridad: hizo un control delicioso de espaldas con el que se quitó de en medio al defensa Bigas y, sin dejar botar el balón, empalmó un latigazo a la red. «El gol ha sido de Champions», reconoció Eder Sarabia, entrenador rival.

«El tema no es lo que está haciendo, sino su progresión espectacular y lo que puede llegar a ser», explican en el club, conocedores de que tienen una joya. Por su poderío físico (mide 1,90) y su procedencia recuerda, claro, a Samuel Eto'o, aunque celebra los goles con el gesto característico de Cristiano Ronaldo. Fuera del campo, «es muy tímido, o más bien no quiere darse importancia. Y con unas ganas de aprender brutales. Es católico, muy educado y viene de una familia humilde, pero no de pobreza extrema. Por ejemplo, ahora tiene un iPhone y está emocionado. Además, ya entiende el castellano (su idioma nativo es el francés)».

Kofane tiene contrato hasta el 2030, cuenta con una cláusula de cinco millones de euros y su venta será la más cara en la historia del 'Alba', que lo deja claro por si había alguna duda: «No se va a ir por menos cantidad». La lista de pretendientes es infinita. Incluso se ha filtrado el interés del Real Madrid. «Me llegó al corazón», declaró el 'killer' al ser preguntado sobre ello en una rueda de prensa organizada por LaLiga con medios de comunicación cameruneses.