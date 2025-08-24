Nace Candela, la primera hija de Irene Sánchez-Escribano

Imagen de Candela, en una foto publicada por su madre

Irene Sánchez-Escribano ya es mamá. La atleta toledana ha publicado en sus redes sociales la feliz noticia, que describe como «la experiencia más brutal de nuestra vida» con Sergio, su pareja.

La niña se llama Candela y vino al mundo el sábado, a las 7.22 horas, en el hospital San Jorge de Huesca. Se da la casualidad de que Irene cumplirá este lunes 33 años. Por tanto, se trata del mejor regalo posible.

Hace un año, la toledana cumplía el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos y lo hizo de maravilla, ya que incluso se clasificó para disputar la final de los 3.000 metros obstáculos.

Sánchez-Escribano, en el podio de los 3.000 metros obstáculos del reciente campeonato de España con las medallistas INSTAGRAM

Y hace sólo unas semanas, en un avanzado estado de gestación, la federación española invitó a Irene al campeonato nacional de Tarragona, donde entregó las medallas en la prueba que tantos éxitos le ha dado.

Más temas:

Atletas

Madres

Bebés

Toledo